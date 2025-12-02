賴清德轟沒看到馬英九聲稱的兩岸紅利　酸中國經濟成長率都作假帳

▲總統賴清德。（圖／記者周宸亘攝）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德2日接見「2025年北美各地台灣會館、台灣中心暨台灣協會回國訪問團」時表示，前總統馬英九開口閉口都說8年執政有兩岸和平紅利，但他當了總統看資料，「都沒看到所謂紅利」。他也不忘提到，台灣今年整年經濟成長率有望達到7%，贏過美日、歐盟，「也贏過那個壞鄰居（指中國）」，壞鄰居今年差不多4％，而且都作假帳。

賴清德致詞時提到，在馬英九執政時代，認為只要不要增加國防預算，就可以得到中國善意回應，但今天看來，這個情形並沒有發生，馬英九任內國防預算不斷縮減，但中國那8年的軍事預算不斷增加。

在經濟發展方面，賴清德說，馬英九開口閉口都說8年執政有兩岸和平紅利，但他當總統看了資料，都沒有看到所謂紅利，也沒有所謂的和平，中國武力不斷增加，中國的軍事威脅越來越強。

賴清德說，馬英九執政8年的經濟成長率平均為2.8%；前總統蔡英文任內8年，經濟成長率平均為3.2%，贏過馬英九，這是擺明事實。他說，馬英九聲稱經濟成長率要6%、國民平均收入要3萬美元以上、失業率要降到3％都做不到，是蔡英文任內才做到。

賴清德強調，今年整年經濟成長率有望達7%，贏過日本、美國、歐盟平均值，「也贏過那個壞鄰居」（指中國）。他說，壞鄰居今年差不多4％，而且都作假帳，台灣是做信用的。