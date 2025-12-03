　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台、荷密訪遭中共跟拍「吃飯照被PO網」　蔡明彥：已請軍情局徹查

▲國安局長蔡明彥3日到立法院外委會進行專報並備詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲國安局長蔡明彥3日到立法院外委會進行專報並備詢。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

我軍情局6名官員今年5月到荷蘭與當地軍情局官員秘密交流昨被網友曝光，訊息包括台灣團跟荷蘭團的成員名稱跟職稱，連我方的詳細荷蘭行程表、吃飯合照都被公開，而有媒體報導，情治官員透露，此舉是中國國安單位要藉此打擊我情報單位威信與形象。對此，國安局長蔡明彥今（3日）表示，他今早有提醒軍情局長徹查狀況，到底是人安還是資安問題，而國安局也立刻啟動網路上查找溯源。

有網友昨在「爆料公社」指出，陳明華今年5月接任軍情局長後，第一件事是當月派遣一支先遣小組，由2位處長帶隊前往荷蘭，成員共6人、任務代號「相遠方案」，結果與荷蘭軍情局（MVID）吃飯卻被人拍照，而荷蘭兩大情治單位MVID及「情報與安全總局」（AIVD）11月也派6人來台，要求台灣配合滲透2位中國半導體頂尖人才。不僅如此，該網友也PO出台灣團跟荷蘭團的成員名稱跟職稱，連我方的詳細荷蘭行程表、在荷蘭與MVID吃飯合照都被公開。

《中國時報》今就上述事情報導，情治官員透露，此舉是中國國安單位所為，意在警告與我合作的歐洲情報機關，藉此打擊我情報單位威信與形象，甚至企圖擴及網路空間領域，達成其「跨境鎮壓」與「長臂管轄」的新策略。

蔡明彥3日上午在立法院外交國防委員會備詢時，藍委馬文君指出，軍情局跟荷蘭情報的交流，算是情報洩露或什麼狀況，國安局是否有掌握？蔡明彥表示，早上注意到後，他請軍情局徹查狀況，而國安局立刻啟動網路上查找溯源，結果發現大概最早是一次性帳號傳散這資訊，他一方面請軍情局做內部調查，二方面會比對網路傳散網路是否有刻意操作。

馬文君說，雖然是刻意操作，但這是事實，而她要探討的是，荷蘭本來是中共在歐洲鎖定的滲透國家之一，包含艾斯摩爾有機密外洩事件、中共使館系統性滲透荷蘭政界等，但我軍情局人員不是到安全或中立第三地，而是在荷蘭做交流，所以她要請國安局一併調查。

馬文君也指出，這次外洩手法雖是同帳號，顯示是指向台灣利益鏈，而不是軍事情報，中共這樣曝光，連商務情報人員名稱、科技單位接觸人員，包括行政人員、海外面談對象等，顯然中共想對台灣商業情報系統做反情報攻擊，請國安局確切掌握跟如何做後續處置。

蔡明彥回應，早上他有提醒軍情局長要盡速做內部調查，到底是人安還是資安問題？溯源知道操作手法跟背後目的等，都一併做完整了解。

另外，藍委賴士葆質詢時也關切上述軍情局案，並提及國安局時任局長陳明通出訪泰國的入境照、行程被曝光一事。賴士葆詢問，有無感覺國安單位反情報能力很差？你出國有無被掌握？蔡明彥說，「我們都很小心」，有請軍情局了解（軍情局案），要等調查結果出來才知道，看是人安還是資安問題或其他因素。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
519 2 4575 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／老公狂刺多刀殺妻！　躲墳墓遭逮捕
台中女騎士遭「爆頭」輾斃　驚悚瞬間曝
快訊／退休校長回家了　遺體今吊掛下山
好市多又一家「停車場收費」　業者證實：免費逐步取消
台、荷密訪遭跟拍「行程、吃飯照被PO網」　軍情局證實由中共主
徐亨3cm腦瘤「腦內積水排不掉」！　頭皮裝1裝置活命
獨／「殯葬業蔡依林」嗆：潑屎潑尿　小三嚇到報警

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民眾黨徵召陳琬惠戰宜蘭　吳宗憲尊重：誰也不是誰的小弟

中油三接弊案「拖21天才動」　羅智強：檢方大陣仗卻「大案小辦」

台荷密訪遭跟拍「行程、吃飯照被PO網」　軍情局證實由中共主導

陳玉珍提助理費除罪化　綠黨團支持開放討論：反對逕付二讀黑箱表決

林飛帆：一般人對中共滲透無感因不斷防堵　焦慮感不如藍執政時代

阿扁讚陳亭妃「謝龍介天敵」　盼成台南首位女市長守住賴清德本命區

館長痛批藍白：有沒有勇氣去中國談人民未來　你們怕什麼看了就氣

共軍實彈演習！藍白封殺國防預算嗆「操弄恐懼」　綠：什麼扭曲心態？

賴清德稱「看不到馬政府兩岸紅利」　賴士葆：睜眼說瞎話裝不知道

台、荷密訪遭中共跟拍「吃飯照被PO網」　蔡明彥：已請軍情局徹查

中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

32元電鍋讓清潔員淪被告、推動修法　最心酸的：他替這城市辛苦了36年

大聲自爆「偷吃成員的雞胸肉」　「掰手腕贏女團」嗨到不行XD

別被交屋潮嚇跑！這類房「跌價正是機會」　揭開2026房市真實劇本｜地產詹哥老實說完整版 EP286

民眾黨徵召陳琬惠戰宜蘭　吳宗憲尊重：誰也不是誰的小弟

中油三接弊案「拖21天才動」　羅智強：檢方大陣仗卻「大案小辦」

台荷密訪遭跟拍「行程、吃飯照被PO網」　軍情局證實由中共主導

陳玉珍提助理費除罪化　綠黨團支持開放討論：反對逕付二讀黑箱表決

林飛帆：一般人對中共滲透無感因不斷防堵　焦慮感不如藍執政時代

阿扁讚陳亭妃「謝龍介天敵」　盼成台南首位女市長守住賴清德本命區

館長痛批藍白：有沒有勇氣去中國談人民未來　你們怕什麼看了就氣

共軍實彈演習！藍白封殺國防預算嗆「操弄恐懼」　綠：什麼扭曲心態？

賴清德稱「看不到馬政府兩岸紅利」　賴士葆：睜眼說瞎話裝不知道

台、荷密訪遭中共跟拍「吃飯照被PO網」　蔡明彥：已請軍情局徹查

醫推3大保暖養身法　「暖暖包敷3穴位」緩解手腳冰冷、經痛

康康爆徐懷鈺暗戀過他！　 偷嗆小鐘「不要臉」提前預防喊話

快訊／高雄鳥松「丈夫利剪殺妻」！狂刺多刀奪命　躲墳墓遭逮捕

她躺停屍間2小時突復活！　員工見「死者還在動」嚇瘋

民眾黨徵召陳琬惠戰宜蘭　吳宗憲尊重：誰也不是誰的小弟

台中死亡車禍！女騎士遭聯結車撞倒「爆頭」輾斃　驚悚瞬間曝

TAG Heuer聯手日潮流教父藤原浩　限量錶日期秀閃電

明年旅日+2！古林睿煬超開心：嘿嘿，已經在討論怎麼對付安可了

鵜鶘狀元威廉森僅打10場又傷了　至少休3周生涯出勤率不到5成

受演唱會取消影響？「濱崎步」上海應援咖啡廳突撤光…剩殘膠

【224天後現身】名模羈押完身形大變　被問養寵物錢從哪來秒閃人

政治熱門新聞

爆「2026、2028有8人要被抓」　郭正亮：縣市長、立委都有

嗆給中共執政遭廢居留！中配火速離職華碩

領完普發1萬嗆台灣人！　陸配若瑜道歉了

總統：九二共識一中原則台灣就是一國兩制

卓冠廷、戴瑋姍將辭民進黨發言人　接任名單曝光

離譜！太子集團竟申請失業給付　勞動局證實了

「新竹王淨」參戰　前正妹主播出任陳見賢發言人

「高市早苗大麻煩來了」　邱毅：萬箭穿心很慘的

稱「香港大火只派1輛消防車」遭罵翻　八炯鞠躬道歉：沒花心思查證

翁曉玲關鍵一票　1.25兆國防預算、政院財劃法草案「暫緩列案」

蘇貞昌助攻邱議瑩！1句話引爆戰火

總統：沒看到馬8年執政有兩岸和平紅利

賴清德：在野黨走另條路　中共認定愛國者治台！把台灣人變中國人

賴清德轟沒看到馬英九聲稱的兩岸紅利　酸中國經濟成長率都作假帳

更多熱門

相關新聞

賴清德稱「看不到馬政府兩岸紅利」　賴士葆：睜眼說瞎話裝不知道

賴清德稱「看不到馬政府兩岸紅利」　賴士葆：睜眼說瞎話裝不知道

總統賴清德2日接見「2025年北美各地台灣會館、台灣中心暨台灣協會回國訪問團」時表示，前總統馬英九開口閉口都說8年執政有兩岸和平紅利，但他當了總統看資料，「都沒看到所謂紅利」。對此，國民黨立委賴士葆表示，馬英九執政時期是兩岸最和平，最繁榮的期間，台灣得到的紅利全球都知道，現在賴清德睜眼說瞎話裝傻不知道，到底誰賣台人民眼睛是雪亮的。

中共擬發動聯合利劍-C軍演？　蔡明彥：不排除任何可能性

中共擬發動聯合利劍-C軍演？　蔡明彥：不排除任何可能性

川習通話後「美中角力暫緩」　國安局：中持續施壓日但避免情勢失控

川習通話後「美中角力暫緩」　國安局：中持續施壓日但避免情勢失控

18歲少女交男友　竟被親爹下令處死

18歲少女交男友　竟被親爹下令處死

快訊／2027年核三有望重啟　卓榮泰：安全無虞的情況下做規劃

快訊／2027年核三有望重啟　卓榮泰：安全無虞的情況下做規劃

關鍵字：

馬文君國安局賴士葆蔡明彥軍情局荷蘭

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普簽字！　白宮：《台灣保證實施法案》正式生效

高橋伸輔心肺停止送醫　變植物人！家屬悲痛證實

少女猜拳輸到脫光　慘遭2男輪流侵犯

即／騎士遭聯車輾壓　「頭顱變形」當場死亡

許瑋甯婚禮爆插曲！

憂兒GG太小！母帶到泌尿科　尺寸驚呆醫

患者送急診！　電腦突跳出「重大訊息通報」

爆「2026、2028有8人要被抓」　郭正亮：縣市長、立委都有

嗆給中共執政遭廢居留！中配火速離職華碩

凌晨回新竹家…撞見老公帶小三回家交纏！她搜出變色片、保險套

喝許瑋甯喜酒「柯震東爆喝到爛醉」！

快訊／LINE Pay Money下午上線！　「前百萬名」搶3年免提領手續費

Ella突要粉絲為親弟集氣！　露面崩潰大哭...曝「3熟悉面孔」都離世

「北台灣最大夜市」宣布提前歇業！

高中生怨考試寫「中華民國」被扣分　校方急澄清

更多

最夯影音

更多
中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！

中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！
二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

32元電鍋讓清潔員淪被告、推動修法　最心酸的：他替這城市辛苦了36年

32元電鍋讓清潔員淪被告、推動修法　最心酸的：他替這城市辛苦了36年

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面