台、荷密訪遭中共跟拍「吃飯照被PO網」　蔡明彥：已請軍情局徹查

記者蘇靖宸／台北報導

我軍情局6名官員今年5月到荷蘭與當地軍情局官員秘密交流昨被網友曝光，訊息包括台灣團跟荷蘭團的成員名稱跟職稱，連我方的詳細荷蘭行程表、吃飯合照都被公開，而有媒體報導，情治官員透露，此舉是中國國安單位要藉此打擊我情報單位威信與形象。對此，國安局長蔡明彥今（3日）表示，他今早有提醒軍情局長徹查狀況，到底是人安還是資安問題，而國安局也立刻啟動網路上查找溯源。

有網友昨在「爆料公社」指出，陳明華今年5月接任軍情局長後，第一件事是當月派遣一支先遣小組，由2位處長帶隊前往荷蘭，成員共6人、任務代號「相遠方案」，結果與荷蘭軍情局（MVID）吃飯卻被人拍照，而荷蘭兩大情治單位MVID及「情報與安全總局」（AIVD）11月也派6人來台，要求台灣配合滲透2位中國半導體頂尖人才。不僅如此，該網友也PO出台灣團跟荷蘭團的成員名稱跟職稱，連我方的詳細荷蘭行程表、在荷蘭與MVID吃飯合照都被公開。

《中國時報》今就上述事情報導，情治官員透露，此舉是中國國安單位所為，意在警告與我合作的歐洲情報機關，藉此打擊我情報單位威信與形象，甚至企圖擴及網路空間領域，達成其「跨境鎮壓」與「長臂管轄」的新策略。

蔡明彥3日上午在立法院外交國防委員會備詢時，藍委馬文君指出，軍情局跟荷蘭情報的交流，算是情報洩露或什麼狀況，國安局是否有掌握？蔡明彥表示，早上注意到後，他請軍情局徹查狀況，而國安局立刻啟動網路上查找溯源，結果發現大概最早是一次性帳號傳散這資訊，他一方面請軍情局做內部調查，二方面會比對網路傳散網路是否有刻意操作。

馬文君說，雖然是刻意操作，但這是事實，而她要探討的是，荷蘭本來是中共在歐洲鎖定的滲透國家之一，包含艾斯摩爾有機密外洩事件、中共使館系統性滲透荷蘭政界等，但我軍情局人員不是到安全或中立第三地，而是在荷蘭做交流，所以她要請國安局一併調查。

馬文君也指出，這次外洩手法雖是同帳號，顯示是指向台灣利益鏈，而不是軍事情報，中共這樣曝光，連商務情報人員名稱、科技單位接觸人員，包括行政人員、海外面談對象等，顯然中共想對台灣商業情報系統做反情報攻擊，請國安局確切掌握跟如何做後續處置。

蔡明彥回應，早上他有提醒軍情局長要盡速做內部調查，到底是人安還是資安問題？溯源知道操作手法跟背後目的等，都一併做完整了解。

另外，藍委賴士葆質詢時也關切上述軍情局案，並提及國安局時任局長陳明通出訪泰國的入境照、行程被曝光一事。賴士葆詢問，有無感覺國安單位反情報能力很差？你出國有無被掌握？蔡明彥說，「我們都很小心」，有請軍情局了解（軍情局案），要等調查結果出來才知道，看是人安還是資安問題或其他因素。