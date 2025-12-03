賴清德提出守護台灣方案　國台辦提醒「別玩火」以武謀獨自掘墳墓

▲ 大陸國台辦新發言人張晗 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／綜合報導

總統賴清德11月26日召集國安高層會議，強調守護民主台灣國家安全行動方案，台灣是一個主權獨立的國家，對抗大陸威脅，宣布總額1.25兆元的軍購特別預算，打造「台灣之盾」（T-Dome）。對此，大陸國台辦發言人張晗（3日）痛批賴清德分裂謬論充斥敵意與對抗，行動方案是「窮兵黷武、引戰害民」，只會把台灣一步步推向兵凶戰危的深淵。張晗也正告賴清德及民進黨當局「不要玩火，玩火者必自焚，『以武謀獨』、鋌而走險，只會自掘墳墓。」

張晗首先痛批，賴清德的分裂謬論充斥著敵意與對抗、偏執與狂妄，充分表明「台獨」立場冥頑不化，分裂主張激進冒險，滋事挑釁肆無忌憚，賣台害台變本加厲。其所謂「行動方案」極力渲染「大陸威脅」，妄圖「以武謀獨」、「倚外謀獨」，是窮兵黷武、禍台殃民的「引戰方案」、「毀台方案」。這再度暴露出其「和平破壞者」、「危機製造者」、「戰爭煽動者」的凶惡面目。

張晗表示，「台灣是中國的，你永遠不會成為一個國家。」台灣現狀是世界上只有一個中國大陸和台灣同屬一個中國，沒有改變也不能改變，統一是歷史定論，制度不同不是統一的障礙，更不是分裂的藉口。

和平統一「一國兩制」是實現國家統一的最佳方式充分吸收兩岸各界的意見和建議，充分照顧到台灣同胞的利益和感情。賴清德上台以來無視台灣社會主流民意獨分裂立場，處心積慮煽動反中抗中，持續加劇台海緊張局勢。

張晗，賴清德上台以來，無視台灣社會主流民意，頑固堅持「台獨」分裂立場，處心積慮煽動「反中抗中」，持續加劇台海緊張局勢。繼今年3月將大陸界定為「境外敵對勢力」、拋出所謂「17項策略」之後，其此次又拋出所謂「行動方案」和「13項具體行動」，在破壞兩岸關係、圖謀「台獨」分裂的邪路上一條道走到黑，只會一步步把台灣推向兵凶戰危的災難深淵。

張晗表示，「台灣問題是中國核心利益中的核心，事關14億中國人民的民族感情是絕不容逾越的紅線。」如果台獨分裂勢力膽敢突破紅線我們有堅定意志、堅強決心和強大能力，粉碎一切台獨分裂行徑和外來干涉，維護國家主權和領土完整，維護台灣民眾的安全和福祉。

最後，張晗指出，中華民族的偉大復興勢不可當，祖國完全統一，必然實現。「正告賴清德及民進黨當局不要玩火，玩火者必自焚，『以武謀獨』、鋌而走險，只會自掘墳墓。」