林飛帆：國民黨還存有幻想　習近平說很清楚九二共識就是一國兩制

▲國安會副秘書長林飛帆。（資料照／記者周宸亘攝）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德昨天（2日）提及，九二共識、一個中國原則的台灣方案，就是「一國兩制」。對此，國安會副秘書長林飛帆3日表示，國民黨很多人還存有幻想，但中國國家主席習近平已經說很清楚，賴清德不是指控在野黨，而是要讓大家了解，所謂九二共識就是一個中國，一個中國背後隱含的當然就是一國兩制。

賴清德昨天表示，在野黨準備走另外一條路，接受中國的要求，接受一個中國原則的九二共識。他認為，中國國家主席習近平說得很清楚、沒有其他空間，所謂九二共識、一個中國原則台灣方案就是一國兩制，未來就是「愛國者治台」，就像現在「愛國者治港」一樣。

對此，林飛帆表示，「九二共識」的背後就是「一個中國」，「一個中國」在中共定義裡面沒有中華民國的存在，隱含的就是台灣是中國的一部分。

林飛帆表示，國民黨很多朋友對「九二共識」還存有幻想，但是在2019年時，習近平對台講話，就已經明確把一個中國的定義很清楚，就是只有中華人民共和國，沒有中華民國的存在，台灣必須正視中國對台灣主權的抹煞。

林飛帆指出，賴清德不是在指控在野黨，而是要讓大家了解，所謂「九二共識」就是「一個中國」，一個中國背後隱含的當然就是「一國兩制」，對中共的定義就是如此。

林飛帆坦言，沒有辦法要求每個人不要懷抱著幻想，但是自己要有非常清楚的認識，才有辦法擬定出正確的方式、政策去應對威脅。

林飛帆表示，過去這段時間，面對國安的威脅，中國對台滲透、軍事挑釁不斷加劇，總統賴清德跟副總統蕭美琴所說的話，就是希望國人清楚了解所面對的威脅，增強國人對滲透跟軍事威脅的抵抗力。