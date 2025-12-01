　
社會 社會焦點 保障人權

台水挨罰50萬！謝國樑啟動災準金、組督導小組　提升供水安全

▲謝國樑啟動災準金、組督導小組 全面提升供水安全。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲台水遭基隆市府開罰50萬，市府動支災準金並成立供水安全督導小組。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市近日發生民生用水受污染事件，市長謝國樑今（1日）下午率市府多位局處首長召開記者會，統一對外說明最新處置進度。他指出，台灣自來水公司已違反《飲用水管理條例》第11條第1項，市府已依法裁處50萬元，並比照協和電廠模式成立「自來水受污染事件緊急應變及水質安全督導小組」，邀集中央單位與專家共同強化查源、檢測及通報機制。同時，市府已動用災害準備金，補助飲用水、水塔清洗與濾芯汰換等必要支出，以減輕市民與校園影響。

謝國樑說明，環保局於事件發生當日即前往八堵抽水站及新山淨水場稽查，確認台水在設備維護與應變流程上存在缺失，市府已依規啟動裁罰程序。警方與環保單位也已調閱沿線監視器，持續追查可疑排放來源；環境部今日派員協助稽查，以加速釐清事故原因。他強調，市府第一時間已啟動跨局處應變，並將責成政風處向地檢署告發，以盡速查明是否涉及人為排放或其他違法情事。

工務處長簡翊哲表示，截至今日下午2時，市府已完成20車次巡迴送水，主要支援七堵、安樂區及仁愛區光華國宅、中山區西定托嬰中心等地。全市16處托嬰中心均已購足短期使用的礦泉水，其中2處需水車支援者亦已完成供應。托嬰中心預計於週四前完成水塔放水與清洗，工務處亦已協調台水於週五前完成檢測。

▲謝國樑啟動災準金、組督導小組 全面提升供水安全。（圖／記者郭世賢翻攝）

教育處長徐嬿立指出，為確保校園用水安全，各校已陸續完成水塔清洗，並安排水車支援建德國小及安心幼兒園廚房用水。另有28校提報礦泉水需求，市府已緊急採購並配送。台水今上午已針對信義、仁愛、中山、七堵等4區18校進行第二次水塔檢測；本週亦將完成所有飲水機水質檢測與濾芯汰換，費用由市府全額支應。此外，16所學校廚房已開始增設過濾系統，預計年底前全面到位。

財政處長謝妙蓮表示，本次自來水污染事件已屬災害應變範疇，相關費用將依《基隆市政府天然災害救災經費處理作業要點》動支災害準備金，用於學校及民眾必要支出，包括水塔清洗、飲用水採購及其他防護措施，以降低市民負擔。

消保官莊惠媛提醒，民眾如因本次事件產生額外支出，請保存購水憑證、水塔清洗收據、油污照片或影片及就醫證明等資料。各區公所已將相關申請表格發送至各里，由里長協助收件。

謝國樑最後強調，本次事件凸顯台水在設備維護、感測器監測及資訊通報方面存在缺口，市府已依法裁罰並要求台水提出具體補強計畫，包括設備更新、提升監測敏感度及流程重整。他指出，基隆部分地區長期依賴基隆河作為原水來源，現行淨水程序對部分溶解性污染物仍有其限制，因此台水必須加速投入設備升級與資本改善，從根本全面提升基隆及汐止地區的供水品質。

