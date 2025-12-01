　
    • 　
>
基隆水質出包！林沛祥督促台水加速改善　跨區啟動長期治水方案

▲基隆油污延燒！林沛祥督促台水加速改善。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲林沛祥持續監督基隆油污事件，與基隆市府、廖先翔研擬水質長期改善計畫。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆、新北部分地區近日陸續傳出自來水出現油污異味，引發民眾高度關注。立法委員林沛祥今（1日）在國會召集自來水公司總經理李丁來進行專案報告，並與基隆市長謝國樑、立委廖先翔共同掌握整體處理進度，要求台水務必提供透明資訊、強化水質檢測並儘速查明污染來源，讓民眾安心。

林沛祥表示，近日民眾反映自來水出現油味與異常氣味，憂慮喝下肚的是健康。他強調，不安與憤怒完全可以理解，要求台水務必嚴格監測各區水質變化，並公開透明提供完整檢測數據，提出清楚、具科學依據且能讓民眾真正安心的說明。他指出：「這不是一句『水質正常』就能結束的問題，台水必須拿出一個讓民眾信服的交代。」

▲基隆油污延燒！林沛祥督促台水加速改善。（圖／記者郭世賢翻攝）

會中，基隆市長謝國樑說明，市府已請工務處成立專案小組，與自來水公司密切對接，針對水質檢測、飲用安全與後續把關進行更嚴謹的監控，確保基隆市民用水安全獲得更完善保障。

針對後續長期改善部分，林沛祥與廖先翔表示，將在立法院經濟委員會提案，要求台水評估將基隆與汐止供水系統與翡翠水庫串接，以從源頭提升水質穩定性，讓區域民眾能使用到最乾淨的水源。

▲基隆油污延燒！林沛祥督促台水加速改善。（圖／記者郭世賢翻攝）

自來水公司總經理李丁來表示，目前水質狀況已恢復正常，未再持續出現污染問題；同時承諾將對受影響民眾提出最大程度的補償方案，並自即日起至12月4日，全力協助基隆各社區的水車需求，以確保供水不中斷。

李丁來並透露，針對污染物初步檢測顯示疑似為「柴油碎片」所造成的油污，台水已加強採樣程序，並緊急採購最新型油墨檢測器，以提升現場檢測的準確度，避免既有儀器可能產生的落差。

最後，林沛祥強調，他將持續追蹤後續調查與改善情形，並已準備就此事件質詢經濟部，要求台水從制度面與設備面全面改善，確保未來市民用水安全不再受到威脅。

基隆水質出包！林沛祥督促台水加速改善　跨區啟動長期治水方案

基隆市新北市台水油污異味林沛祥廖先翔

