台南青少年探索班成果展登場　13攤體驗攤位秀出成長能量

▲青少年探索班成果發表會登場，13個體驗攤位展現一年多元課程成果。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「青力綻放，探夢啟航！」2025年青少年生涯探索班暨社區師傅成果發表會2日在市府永華市政中心2樓中庭熱鬧亮相，活動由副秘書長徐健麟代表市長黃偉哲出席，他感謝各網絡單位長期投入青少年輔導，也勉勵所有參與課程的學生持續勇敢追夢，在探索中找回自信與方向。

發表會以體適能教練帶領的充滿爆發力的開場表演揭幕，展現青少年的青春活力。現場規劃多達13個動靜態體驗攤位，內容橫跨手沖咖啡、烘焙、餐飲調製、粉彩畫、漢娜彩繪、美髮彩妝、手作香氛與鹽浴等多元領域，還有情緒牌卡活動與職涯探索成果展。教育部臺南市聯絡處也同步展出防制學生藥物濫用成果，讓與會民眾對「探索班」的扎實內容驚艷不已。

市長黃偉哲表示，台南市長期重視青少年輔導，教育局推動的「青少年探索班」與「社區師傅計畫」，正是希望協助15至18歲未升學未就業的青少年及高關懷學生找到生活與生涯方向，透過陪伴、體驗與實作，成功銜接回到校園或職場。

教育部青年發展署組長張靜瑩也特別到場，她指出，探索班內容涵蓋輔導會談、興趣探索與職場體驗，是青年署重要政策之一。台南長期深耕、持續優化計畫內容，成效卓著，更值得全國參考。

教育局長鄭新輝說明，「社區師傅計畫」由台南自創至今已多年，累計超過百家社區友善店家加入，成為青少年的「職涯導師」。孩子在店家實作、學技能，也透過陪伴獲得成就感與支持，成效包括提升就學穩定度、改善孩子自我價值感等，都是十分重要的教育成果。

與市府合作多年的兒少協會指出，今年課程加入更多在地與多元族群元素，如邀請新住民講師教授異國香草料理，藉由烹飪帶孩子認識文化故事；更走入社區與長輩共學，以「食衣住行育樂心」為主題展開跨世代交流，獲得社區長者高度肯定，讓孩子在互動中重新理解生活、建立自信。