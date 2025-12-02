　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

身障者陪長輩玩AI！　台南勞工局×中華電信打造全台首創數位學堂

▲台南勞工局與中華電信舉辦「數位賦能 創馨共生年度分享會」，展出馨心學堂跨世代AI創作成果。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南勞工局與中華電信舉辦「數位賦能 創馨共生年度分享會」，展出馨心學堂跨世代AI創作成果。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

在國際身障日前夕，台南市勞工局2日與中華電信攜手亮相「數位賦能 創馨共生年度分享會」，展出馨心學堂年度成果，會中呈現近百位長輩以影音分享創作理念的「跨世代的對畫 AI彩繪人生展」，並展示近千幅由身障講師與偏鄉長者共同完成的AI畫作，呈現身障就業結合科技賦能的創新模式，也具體落實台南市長黃偉哲推動的「希望家園」理念。

黃偉哲表示，台南自2024年與中華電信合作創辦「馨心學堂」，透過系統化培訓讓身心障礙者成為「數位講師」，熟悉AI影音軟體運用後，與企業志工一同深入偏鄉社區，教導長輩使用手機、平板及各式數位工具。此模式不只縮短數位落差，也彰顯弱勢族群透過科技獲得新力量，讓身障者從學習者轉身成為「教學者」，提升自我價值，也展現社會共融、跨世代交織的美好畫面。

黃偉哲強調，透過「AI×身障者×長者」的全新組合，打造出「昔有千叟宴，今有千叟畫」的感動景象，象徵跨世代共同描繪科技時代的生命色彩，展現未來社會包容與創新的發展方向。

▲台南勞工局與中華電信舉辦「數位賦能 創馨共生年度分享會」，展出馨心學堂跨世代AI創作成果。（記者林東良翻攝，下同）

勞工局長王鑫基指出，馨心學堂是全台第一間由企業創辦、專為身障朋友與長者打造的數位學校，自台南起步後，114年度已拓展至雲嘉南、高屏基、中彰投等9縣市28個社區，累計培訓157位身障講師、604位企業志工，辦理188場課程，帶領近7000人次長輩學習17項涵蓋生活、影音、影像、健康與運動的App。

王鑫基局長說，身障講師因此提升數位能力、拓展社會參與，也透過長輩與志工一句「老師好！」獲得深刻肯定，展現多元就業的新可能；AI更讓身障講師與長者跨越限制，共創新的連結與陪伴，讓公益、科技與就業三方實現和樂融榮的共生關係。

▲台南勞工局與中華電信舉辦「數位賦能 創馨共生年度分享會」，展出馨心學堂跨世代AI創作成果。（記者林東良翻攝，下同）

就業促進科長沈淑敏補充，馨心學堂也強化長輩的「數位公民素養」。課程內容包含防詐騙、假新聞辨識、訊息查證、AI倫理等，並結合Google、Meta等平台的本地服務，引導長輩在遇到假訊息或詐騙時，能透過AI工具初步查證，再善用警政APP與視訊報案功能求助。

▲台南勞工局與中華電信舉辦「數位賦能 創馨共生年度分享會」，展出馨心學堂跨世代AI創作成果。（記者林東良翻攝，下同）

沈淑敏提醒，長輩也能用AI聊天做健康諮詢、舒緩孤單，但用藥與醫療仍需回到專業醫師；數位學習之外，更要在現實生活中與家人、鄰里保持互動。透過這些「小細節、大關鍵」，讓長輩真正達到「AI好好用、也能好好用AI」。
未來，勞工局將持續與中華電信深化合作，培訓更多身障講師，以科技力走入更多偏鄉角落，在創造身障者就業機會的同時，讓弱勢群體獲得實質支持，實現更具韌性與溫度的數位平權。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 6382 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
砍斷天道盟大哥「黑狗」腳筋！　2刀手穿同款帽T現身
快訊／高國豪發聲！　深感懊悔接受懲處
南萬華教父被鐵鎚斷腿！　6年後癌逝「盯著」義子復仇
AV女神「0偽裝逛九份脫了」！　超兇身材被拍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園市環、警攜手取締噪音車成效佳　榮獲「城市治理卓越獎」

勞動部助企業因應國際經濟挑戰　攜手企業穩定招工　

身障者陪長輩玩AI！　台南勞工局×中華電信打造全台首創數位學堂

嘉義女遇假軍官　解定存50萬投資虛擬幣遭攔阻

桃市府攜手故宮推出「桃茶寶盒」　結合茶文化與藝術融合新亮點

校園變美術館！協志工商捐50億校產　助嘉義縣成立第2座美術館

森林護管員起薪3萬3！花蓮分署添10名新血　錄取率25％

亞大附醫守護北台中！豐中分院今正式啟用　斥資億元提升硬體

砂石掩蓋水流動線！花蓮國福橋美崙溪嚴重淤積　市長籲縣府正視

善心家族送愛！「不放棄的樂聲」在門諾響起　捐50萬助偏鄉醫療

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

桃園市環、警攜手取締噪音車成效佳　榮獲「城市治理卓越獎」

勞動部助企業因應國際經濟挑戰　攜手企業穩定招工　

身障者陪長輩玩AI！　台南勞工局×中華電信打造全台首創數位學堂

嘉義女遇假軍官　解定存50萬投資虛擬幣遭攔阻

桃市府攜手故宮推出「桃茶寶盒」　結合茶文化與藝術融合新亮點

校園變美術館！協志工商捐50億校產　助嘉義縣成立第2座美術館

森林護管員起薪3萬3！花蓮分署添10名新血　錄取率25％

亞大附醫守護北台中！豐中分院今正式啟用　斥資億元提升硬體

砂石掩蓋水流動線！花蓮國福橋美崙溪嚴重淤積　市長籲縣府正視

善心家族送愛！「不放棄的樂聲」在門諾響起　捐50萬助偏鄉醫療

《大濛》歷史場景揭秘！「極樂殯儀館」變身中山站網美公園　國防醫學院就在公館

柯文哲聲請法庭直播結果曝！法院准「宣判後播」　許甫酸：司改奇觀

海鯤號「無錨海測」是造艦團隊爆的料　張競：敏感消息外洩才令人擔心

私密肌保養三重點！少精緻糖、多透氣更健康

台中購物節吸金逾200億　彰化人消費11億居外縣市之冠

友邦聖露西亞總理順利連任　外交部祝賀：露國政府堅定挺台國際參與

吳申梅激烈爆吵香港尪！　火大搭機衝回台「完全攔不住」

為義父報仇砍斷仇家腳筋！2刀手自首...穿同款「3黑點」帽T原因曝

《巫師4》未來計畫曝光　CDPR發豪語：新三部曲6年內全完成

2親台候選人領先！宏都拉斯大選技術性平手　將啟動人工計票

【雨花炸開】飛機降落松山機場瞬間水濺四起！

地方熱門新聞

台中也中鏢！藥檢超標鯛魚排「賣到剩12片」

新莊快樂公園今啟用　侯友宜：打造全齡共融休憩場域

台南大遠百聖誕公益點燈亮起15米星光樹感謝企業溫暖偏鄉學童

烏樹林暫置場火勢持續悶燒黃偉哲增設行動醫院守護居民健康

台中市砸6.1億蓋「森林運動中心」啟用

首屆長庚植牙論壇　聚焦All-on-X全口速定植牙

嘉義37社區齊聚　展現福利新成果

元智「販骨」學生團隊　獲百萬創業金

台南18行政區12月2日至3日連續39小時停水旅宿業請提前因應

2025AGI機器人聯賽　打造桃園AI教育最友善城市

桃園第二季家庭講客影片競賽　優選作品出爐

中原大學「實英樓」落成啟用　表揚校友邱秋林

再生醫療法明年上路！南市5合法院所可申請細胞治療

航太碩士卡關轉職成功！參加青年職訓專班拿雙證照晉升科技工程師

更多熱門

相關新聞

湯德章公園驚見男倒臥草地死亡　死因待查

湯德章公園驚見男倒臥草地死亡　死因待查

台南市中西區湯德章紀念公園2日上午8時許驚傳一起死亡事件，一名年50多歲黃姓男子被民眾發現倒臥在園區內毫無動靜，市警二分局接獲報案後立刻趕抵現場，消防救護人員同步到場協助，經檢視男子狀況，發現已死亡。

台南青少年探索班成果展登場13攤體驗攤位秀出成長能量

台南青少年探索班成果展登場13攤體驗攤位秀出成長能量

台南男狠砸智慧停車柱　自己也受傷

台南男狠砸智慧停車柱　自己也受傷

蘋果AI負責人將於2026春季退休

蘋果AI負責人將於2026春季退休

台南大遠百聖誕公益點燈亮起15米星光樹感謝企業溫暖偏鄉學童

台南大遠百聖誕公益點燈亮起15米星光樹感謝企業溫暖偏鄉學童

關鍵字：

AI台南勞工局中華電信數位學堂

讀者迴響

熱門新聞

高志綱遭爆外遇林倪安！對話、照片疑曝光

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟「2打1」畫面曝

中記者逼問台灣屬於中國？日外相微笑1句KO

清潔員送32元電鍋涉貪　一審今公布

即／32元電鍋送拾荒嬤　清潔員涉貪判決出爐

山友登頂七星山　驚見現場露3點換泳裝

南萬華教父辭世！義子「完成遺願」...砍斷仇家雙腳筋

入冬後最冷！0度線壓境2天急凍探14℃

即／涉貪清潔員憨厚笑了　被褫奪公權曝下一步

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

中國遊客赴日「護照套皮」裝台人　影片瘋傳炸鍋

即／高國豪私約3兄弟互打　攻城獅：私領域自行處理

濱崎步才證實開無人演唱會！陸媒逆轉打臉：是假消息

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑

天母阿嬤狂盧「退貨關東煮」　店員一句高EQ回擊

更多

最夯影音

更多
大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了
高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面