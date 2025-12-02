身障者陪長輩玩AI！　台南勞工局×中華電信打造全台首創數位學堂

▲台南勞工局與中華電信舉辦「數位賦能 創馨共生年度分享會」，展出馨心學堂跨世代AI創作成果。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

在國際身障日前夕，台南市勞工局2日與中華電信攜手亮相「數位賦能 創馨共生年度分享會」，展出馨心學堂年度成果，會中呈現近百位長輩以影音分享創作理念的「跨世代的對畫 AI彩繪人生展」，並展示近千幅由身障講師與偏鄉長者共同完成的AI畫作，呈現身障就業結合科技賦能的創新模式，也具體落實台南市長黃偉哲推動的「希望家園」理念。

黃偉哲表示，台南自2024年與中華電信合作創辦「馨心學堂」，透過系統化培訓讓身心障礙者成為「數位講師」，熟悉AI影音軟體運用後，與企業志工一同深入偏鄉社區，教導長輩使用手機、平板及各式數位工具。此模式不只縮短數位落差，也彰顯弱勢族群透過科技獲得新力量，讓身障者從學習者轉身成為「教學者」，提升自我價值，也展現社會共融、跨世代交織的美好畫面。

黃偉哲強調，透過「AI×身障者×長者」的全新組合，打造出「昔有千叟宴，今有千叟畫」的感動景象，象徵跨世代共同描繪科技時代的生命色彩，展現未來社會包容與創新的發展方向。

勞工局長王鑫基指出，馨心學堂是全台第一間由企業創辦、專為身障朋友與長者打造的數位學校，自台南起步後，114年度已拓展至雲嘉南、高屏基、中彰投等9縣市28個社區，累計培訓157位身障講師、604位企業志工，辦理188場課程，帶領近7000人次長輩學習17項涵蓋生活、影音、影像、健康與運動的App。

王鑫基局長說，身障講師因此提升數位能力、拓展社會參與，也透過長輩與志工一句「老師好！」獲得深刻肯定，展現多元就業的新可能；AI更讓身障講師與長者跨越限制，共創新的連結與陪伴，讓公益、科技與就業三方實現和樂融榮的共生關係。

就業促進科長沈淑敏補充，馨心學堂也強化長輩的「數位公民素養」。課程內容包含防詐騙、假新聞辨識、訊息查證、AI倫理等，並結合Google、Meta等平台的本地服務，引導長輩在遇到假訊息或詐騙時，能透過AI工具初步查證，再善用警政APP與視訊報案功能求助。

沈淑敏提醒，長輩也能用AI聊天做健康諮詢、舒緩孤單，但用藥與醫療仍需回到專業醫師；數位學習之外，更要在現實生活中與家人、鄰里保持互動。透過這些「小細節、大關鍵」，讓長輩真正達到「AI好好用、也能好好用AI」。

未來，勞工局將持續與中華電信深化合作，培訓更多身障講師，以科技力走入更多偏鄉角落，在創造身障者就業機會的同時，讓弱勢群體獲得實質支持，實現更具韌性與溫度的數位平權。