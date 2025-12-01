　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸明年起實施「治安違法記錄封存」　吸毒過往惹議：特權開綠燈？

▲▼犯罪,陰暗。（圖／免費圖庫pxhere）

▲陸明年起實施「治安違法記錄封存」，吸毒過往惹議：特權開綠燈？（圖／免費圖庫pxhere）

記者任以芳／綜合報導

大陸將於2026年1月1日起正式施行新修訂《中華人民共和國治安管理處罰法》，其中首次寫入的「治安違法記錄封存制度」近期大陸引起爭論。新法明確將吸毒等行政違法行為納入「可封存」範圍，被視為試圖讓每年超過800萬名受到治安處罰者脫離「終身貼標籤」的困境；然而，同時也有不少聲音質疑，吸毒記錄若被封存，是否會變成縱容違法、甚至替特定人士、藝人等身份「開綠燈」。

隨著新法即將上路，大陸將於2026年1月1日起正式施行新修訂《中華人民共和國治安管理處罰法》，外界最關注的是第一百三十六條新增的內容。依規定，治安違法記錄將由公安機關封存，不得向任何單位與個人公開，但法院、檢察、公安及依法具有查詢權的機構仍可調取。

大陸不少民眾憂心「鄰居吸毒卻查不到」甚至「藝人吸毒不再曝光」。但中國人民公安大學教授包涵強調，公安對吸毒人員一直實行「動態管控」，包括定期回訪、檢測等管理措施，並未因封存而削弱；且封存的僅是公開查詢，不會影響警務管理。對於公眾安全疑慮，包涵認為：「安全權不應建立在犧牲他人隱私與尊嚴上。」

對此，陸媒《央視》特地製作新聞權威解讀，首先針對該法制度核心，「封存不等於消除，管控仍在繼續根據新規，因吸毒被行政拘留的治安違法記錄將被封存，但刑事犯罪記錄（如販毒）仍保留。封存後，普通單位無法查詢，但公安機關、戒毒機構及特定行業（如教育、交通）仍可依法調閱。」

《央視》指出，大陸公安機關對戒毒人員的定期檢測、回訪制度依然有效。例如，吸毒人員入住酒店時，若觸發預警，警方仍會核查身份並依法處理。專家強調，「封存是隱私保護，不是風險消除。」

專家指出，封存並不等於刪除，而是限制無必要的公開查詢，使輕微違法者得以回到社會，而非被終身追蹤。北京大學法學院研究員趙宏解釋，吸毒行為依現行法律屬行政違法，「最高處十五日拘留」，與販毒、製毒等刑事犯罪截然不同，後者完全不適用封存制度。「立法本身並未縱容吸毒，也未放棄對違法行為的打擊。」他說。

央视近日披露多起案例，也讓社會重新思考「公開治安記錄」是否造成過度傷害。26歲山西女孩小王因與男友爭吵引發肢體衝突，被拘留3天後，出行成了她最痛苦的事。每次在高鐵站刷身分證，查驗設備便響起刺耳警報聲，引來周圍旅客異樣目光。

湖南唐先生8年前因為阻止鄰里衝突被拘留，去年報考消防員，筆試、體能全數通過，卻因這筆治安記錄失去機會；後來再報考輔警，同樣被拒。他苦笑，「一次衝動，影響一輩子。」

根據大陸國家統計局數據，2019至2023年間，全國治安案件超過4035萬件，平均每年有807萬人遭到治安處罰，其中大量屬於吵架、小額盜竊、發表不當言論等輕微違法。

專家指出，這些人往往在求職、考公、晉升乃至子女入學、申請公租房等方面受到長期影響，「一次輕微違法，卻形成終身懲罰」，新制度正是為了避免這種不成比例的後果。

另一方面，社會也關注封存制度是否會讓吸毒者進入敏感職位，如幼師、校車司機、保安等。事實上，多部現行法律早已規定此類崗位必須「無吸毒記錄」，例如《幼兒園工作規程》《機動車駕駛證申領和使用規定》《保安服務管理條例》等，均屬新法所稱「依國家規定查詢」的法定情形。

幼兒園、網約車平台與保安公司等單位仍可依法調取相關記錄，封存制度並不會削弱職業準入門檻。包涵再次強調，「從未建立過前科消除制度，記錄一直存在，封存不會讓風險人員『隱身』。」

11/29 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

大陸本輪流感季快速升溫，多地急診「流感樣病例陽性率」已突破四成，北方接近高峰、南方仍在強勢上攻。兒科與感染科門急診量同步激增，校園群聚明顯擴大。市場上更出現從每粒2元的集采版奧司他韋，到單片近200元的創新抗病毒新藥「價差兩極化」現象，引發民眾高度關注。大陸專家提醒，高峰料延續至12月中旬，各地已加強備藥與校園防控，並呼籲高風險族群儘快補打疫苗、勿囤藥。

