男在大陸捅死同鄉！賠人民幣20萬回台又被起訴　還要再付15萬

▲殺人示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名趙姓男子幾年前在大陸因為一筆29萬元的債務，和同是台灣人的林姓男子大打出手，趙男一時失手，拿水果刀就往對方胸口捅下去，林男當場傷重不治，趙男在對岸被逮，已經坐完牢回台，沒想到才剛踏上台灣土地，又馬上被雄檢依殺人罪再起訴一次，法官為防止他落跑回大陸，緊急對他祭出限制出境、出海8個月的禁令，此外，檢方向趙男求償賠給林父的補償金15萬元部分，法官也判准。

這起命案發生在2017年1月，當時趙男和林男正在中國進行台幣兌人民幣的「地下交易」，結果交易沒成，林男反而欠了趙男29萬元台幣。

案發當天下午，趙男去找林男討這筆欠款，雙方一言不合，直接當街上演「全武行」，林男先是抓起高壓鍋就往趙男身上砸，趙男見狀急著反擊，隨手抓了一把水果刀，就往林男的胸部捅了下去！林男當場血流如注，送醫後不治。

趙男殺人後被中國公安逮捕，在大陸監獄服完刑期後，原以為可以重生，沒想到回台後卻被高雄地檢署依殺人罪起訴，目前仍在高雄地院審理。

另一方面，檢方先支付犯罪被害人補償金15萬給林的家屬後，提告要求趙支付這筆費用，趙男在庭上超不爽，大喊冤枉，認為在中國就已經賠了林母20萬人民幣（約台幣88萬）了，而且林男還欠自己29萬，要求不用賠這筆錢。

但法官認為，趙男雖然在中國賠償了林母20萬人民幣，但這筆15萬元的遺屬補償金是發給林父，認定兩筆錢的對象不同，一碼歸一碼，判趙男必須乖乖把這15萬元還給檢方。