日韓菲澳紐也提高國防預算　綠：中共不斷挑釁坐實「麻煩製造者」

▲總統賴清德。（圖／記者周宸亘攝）



記者杜冠霖／台北報導

中國軍備不斷擴張，且上月累積403架次共機擾台。各國多次對中共表示關切：美國防部長赫格塞斯3日與日本防衛大臣會晤時，批評中國軍事擴張行為。赫格塞斯3日與菲律賓防長鐵歐多洛會談後，宣布成立「菲律賓任務部隊」，應對南海中國脅迫。七大工業國集團（G7）也發表聯合聲明關切。民進黨中國部今（2日）發文表示，面對中共威脅，包含：日本、韓國、菲律賓、澳洲、紐西蘭等，都紛紛提升國防預算，而中共不斷挑釁台灣、破壞區域穩定和平，坐實「麻煩製造者」的位置，台灣一定不會像威權低頭。

根據國防部網站資料，自2025年11月1日上午6時至2025年12月1日上午6時，偵獲中共軍機403架次、軍艦190艘次 持續在我國空域、海域活動，其中266架次共機侵入我國防空識別區；此外，也偵獲13艘公務船。

根據陸委會最新《大陸情勢季報》，從多張衛星圖分析，中共近年在東部沿海大幅擴建軍事設施，從上海到福建至少有五處新建或擴建的基地，涵蓋海軍、空軍與兩棲部隊。

面對中國軍備不斷擴張，衝擊區域的穩定和平，各國多次對中共表示關切：美國國防部長赫格塞斯3日與日本防衛大臣小泉進次郎會晤時，批評中國軍事擴張及侵略行為構成自由人民威脅。美國國防部長赫格塞斯3日與菲律賓防長鐵歐多洛會談後，宣布成立「菲律賓任務部隊」，應對南海中國脅迫。

澳洲國防部長馬勒斯4日表示，中國近年的軍備增建規模「是全球最大」，南海、東海航道維持暢通，正變得「愈來愈危險」。七大工業國集團（G7）外長12日發表聯合聲明，強調維持台灣海峽和平與穩定的重要性，並對中國的軍事擴張表達關切。

民進黨指出，面對中共威脅，印太民主友盟國家，包含：日本、韓國、菲律賓、澳洲、紐西蘭等，都紛紛提升國防預算，並且互相合作，希望能維護區域和平、繁榮的現狀。

總統賴清德日前也宣布政府將提出特別條例、規畫8年編列1.25兆元強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算，全力強化防衛能量，維護台灣及印太地區和平、繁榮的現狀。

民進黨中國部表示，中共不斷挑釁台灣、破壞區域穩定和平，就是坐實自己「麻煩製造者」的位置，而台灣一定不會像威權低頭，而是會與印太民主友盟以及各個民主國家合作，共同對抗來自中國的威權擴張。