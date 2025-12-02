備戰2026！卓冠廷、戴瑋姍將請辭民進黨發言人　2接任人選曝光

▲新北市議員、民進黨發言人戴瑋珊。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

根據民進黨內規範，中央黨部黨工若要參選公職，需於該項公職就職日前一年辭職。而2026大選倒數一年，上週民進黨組織部主任張志豪已當面向總統兼任黨主席賴清德請辭獲准，要重回選區，再次投入新北市中和選區議員選舉。而有議員身分的發言人卓冠廷、戴瑋姍上週也遞出辭呈，預計賴清德將於本周中常會准辭，發言人懸缺則預計是綠委林楚茵、李坤城有望接任。

根據民進黨《公職候選人提名條例》第6條，「中央黨部黨工擬參加公職選舉者，應於該項公職就職日1年前辭職，否則不得申請登記為該項公職人員提名初選之候選人，主辦黨部亦不得受理其申請」。

民進黨組織部主任張志豪也於上周當面向賴清德請辭，決定重回選區，再次投入新北市中和選區議員選舉。據了解，有議員身分的發言人卓冠廷、戴瑋姍也於上週遞出辭呈，預計賴清德將於本周中常會宣布兩人離任。

另外留下來的發言人懸缺，預計由曾任發言人的「即戰力」立委接下，包含不分區立委林楚茵、綠委李坤城。

對此人事，綠委賴瑞隆受訪時表示，發言人是黨中央的重要職務，由年輕立委擔任發言人是適合的安排，距離下次立委選舉還有一段時間，可以強化能量，將政策跟人民說清楚，讓這些年輕立委有更強的發言經驗、累積選舉實力。賴認為，讓議員固守選區，並同時讓有經驗年輕立委進駐黨中央發言，協助更多政策攻防，這對黨中央是適切的安排。