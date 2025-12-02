爆「2026、2028有8人要被抓」　郭正亮：縣市長、立委都有

▲郭正亮 。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

前立委郭正亮1日爆料，「我現在就聽到一些可怕的動作在醞釀，昨天跟一個重要的人吃飯，他們聽到的僅供參考，該人士說，保證2026、2028有8個人要被抓，縣市長、立委都有」。郭正亮直言，賴清德只有兩招，扣紅帽，另外一個就是司法，用司法這種招數，就是沒能力作戰，才會搞這種事，外面為什麼會聽到？表示連檢調都控制不住。

郭正亮於節目《大新聞大爆卦》表示，目前賴清德真的很麻煩，現在執政無能、文宣又沒有力道，希望美國日本來救他，可是方向在轉變，美國跟日本越來越覺得賴清德這個人怎麼搞成這樣。

郭正亮表示，所以賴清德極端焦慮，始終不能過境外交到美國，川普已經確定明年4月要去中國，搞不好賴清德明年520之前都去不了美國，如果執政兩年，還去不了美國，現在又沒有一個議題會得分，焦不焦慮？

郭正亮爆料，「所以我現在就聽到了一些可怕的動作在醞釀，昨天我剛好跟一個重要的人吃飯，他們聽到的僅供參考，該人士說，保證2026、2028有8個人要被抓，縣市長、立委都有」。

郭正亮認為，賴清德只有兩招，中共同路人、扣紅帽，另外一個就是司法，用司法這種招數，就是沒有能力作戰，才會搞這種事，外面的人為什麼會聽到？表示連檢調都控制不住。

郭正亮分析，現在會進入一種階段，賴清德所有執政秘密都會外流，那台灣就會被搞成一團亂，因為執政能力差，每次都用扣帽子，還呼籲民間對抗，自己跟大家保證，這絕對不是美國要看到的局面。

郭正亮強調，美國認為最好的局面，應該是朝野共識有正當性、全民團結往前走，但現在都是往負面在弄，自己認為，時間到了大家就知道了，美國對賴清德的評價相當不好，所以美方要不要故意去捧陳其邁的勢、蕭美琴的勢？可是現在還不到那個時間點。