藍白主導設離島自貿區的《離島建設條例》逕付二讀　綠舉牌抗議

▲民進黨團2日舉牌抗議陳玉珍幫中國洗產地、國民黨修法救黨產。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨立法院黨團今（2日）在院會上提變更議程，將藍委陳玉珍所提攸關設「離島自貿區」的《離島建設條例》修正草案、藍委游灝等所提，欲將救國團排除為政黨附隨組織的《黨產條例》修正草案等抽出，逕付二讀，獲民眾黨團支持通過，而民進黨團則批陳玉珍幫中國洗產地、國民黨修法救黨產，在議場高舉手牌抗議。

立法院2日上午召開院會，國民黨團提變更議程共7案，包括第4案，針對將陳玉珍等18人擬具《離島建設條例》第3條、第7條、第7-1條文修正草案自經濟委員會抽出逕付二讀，並由國民黨團負責召集協商；第5案，陳玉珍等17人擬具《離島建設條例》增訂第18-1條文草案自經濟委員會抽出逕付二讀，與相關提案併案協商；第7案，國民黨團針對本第11次會議，建議將委員游灝等37人擬具《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》（下稱《黨產條例》）第4條、34條文修正草案抽出逕付二讀，並由國民黨團負責召集協商。

上述2項針對《離島建設條例》提案因民進黨團有異議提記名表決，結果皆為出席106人，贊成59人、反對47人、棄權0人，贊成者多數，照案通過。由於陳玉珍未出席，在表決期間，民進黨團除高喊「反對中國洗產地」外，也說「反對陳玉珍翹班」。另外，民進黨團也舉印有「陳玉珍推離島自貿區 幫中國洗產地 陷台灣於不義」字樣的手牌表達抗議。

另民進黨團也對《黨產條例》第4條、34條文修正草案抽出逕付二讀表達異議，提議記名表決，不過結果同為出席106人，贊成59人、反對47人、棄權0人，贊成者多數，照案通過。民進黨團舉手牌，對國民黨「修法救黨產」表達不滿，批評是「無恥反改革」。

陳玉珍在《離島建設條例》增訂第18-1條文草案案由指出，現行條文內容難充分回應離島發展需求，所以為提升離島地區經濟成長與產業發展，強化區域經貿整合，便捷人員、貨物與技術流通，發揮區位優勢，同時以離島「試點試行」的精神，為離島地區找尋新的經濟發展動能，爰擬具該草案，增訂離島得指定地區設置離島自由貿易示範區，且其離島自由貿易示範區設置與管理辦法授權離島縣政府以自治條例定之。

游灝則於上述《黨產條例》修正草案說明中表示，救國團成立脈絡清晰且單純，為我國第一個社團法人，積極轉型為「以公益為主之服務型社會企業」，然卻遭不當黨產會認定為國民黨附隨組織，其資產全數凍結，例如金山青年活動中心等共61 筆土地、建物及現金新台幣16億3507萬多元，顯已嚴重侵害公益性社團法人的自主運作暨正常發展。