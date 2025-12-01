　
    • 　
>
地方 地方焦點

元智「販骨」學生團隊獲百萬創業金　解決原民獸骨工藝面臨失傳

▲元智學生創業團隊「販骨」獲U-start原漾計畫百萬創業金

▲元智學生創業團隊「販骨」繼第一階段獲得55萬元補助後，再度獲頒45萬元獎勵金，團隊累計獲得新台幣100萬創業金。（圖／元智提供）

記者楊淑媛／桃園報導

由元智大學管理學院曾詠青老師跨域指導學生創業團隊「販骨（Bone Accessory）」，參加U-start創新創業計畫暨U-start原漾計畫，團隊累計獲得新台幣100萬元的創業資金挹注，並獲「2025桃園設計獎」，勇奪「多元族群設計類」企業出題、學生類《金獎》，展現元智管院推動跨領域創新的豐碩成果。

「販骨」團隊由元智大學資工系王荏柏、林石侑家及陳宇翔三位同學組成。團隊成立初衷是為解決原住民傳統獸骨工藝在年輕世代面臨失傳的危機。

團隊代表王荏柏表示，我們以「文化復興」為核心，將合法且可追溯來源的骨材，轉化為符合現代美學的時尚飾品，融合泰雅族傳統工藝與現代飾品設計的創作理念，讓大眾對原民文化與藝術美學，有更多地感動與理解，未來將持續展現原住民的生命力，傳承文化與創新力量。

▲元智學生創業團隊「販骨」獲U-start原漾計畫百萬創業金

▲「販骨」團隊從泰雅文化為起點，融合傳統骨飾工藝、加入環保永續的精神。（圖／元智提供）

指導老師曾詠青表示，『販骨』團隊的成功，是元智大學管理學院推動跨域創新的前導實驗。學生們從泰雅文化為起點，融合傳統骨飾工藝、加入環保永續的精神，不僅在設計上展現對文化永續的理解，也展現跨領域整合的創意能量與創業家精神。感謝教育部青年署挹注資源、讓同學們有機會展現才華與創意。

管理學院院長黃敏萍表示，『販骨』團隊是管院推動『跨域賦能』的最佳實證。我們鼓勵管院教師與不同領域的教師和業師互動，協助不同專業背景的學生具備商業管理與創新創業的軟實力，共同培育出具備社會責任感與市場競爭力的未來領導者。

黃敏萍強調，元智大學管理學院將持續扮演校園創新創業的堅強後盾，致力於培育兼具國際視野與在地實踐能力的未來領導者。透過頂尖的師資、深度的產學鏈結以及創新的課程設計，賦予學生在數位時代與永續浪潮中脫穎而出的關鍵競爭力，協助更多像「販骨」這樣的潛力團隊，將創意轉化為具備市場競爭力的永續事業。

11/29 全台詐欺最新數據

404 1 2632 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

入冬後最冷！0度線壓境「2天急凍探14℃」
嚴重車禍28歲女遭壓車底！眾人「合力抬車」救援畫面曝光
高國豪私約對象是二嫂！　3兄弟2打1互K畫面曝

