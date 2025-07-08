元智大學國際志工團林秀珠老師領隊　13位青年送暖泰北

▲志工團前往泰光國小探訪。（圖／元智提供）

記者楊淑媛／桃園報導

元智大學國際志工團、桃青會及華碩志工共13位青年志工，於6/22至7/8前往泰北滿星疊大同中學，展開為期17天的教育服務行動。此行由林秀珠老師領隊，延續元智大學近20年來深耕泰北教育的理念，受到當地師生熱烈歡迎。

元智大學8日表示，本次課程特別導入AI基礎教學與簡報製作課程，協助高年級學生掌握資訊應用與自我行銷能力，培養未來所需的關鍵技能。團長、元智大學電機系學生黃智笙指出，課程設計融入創意與教育意義，包括學生們最期待的英語歌唱比賽，以及「英文藝術廊道」課程。學生以「海洋生物」為主題，運用圖像記憶法共同彩繪牆面，不僅提升語言學習興趣，也引導關注自然生態。

除了實體授課，團隊也善用「漫遊文化橋樑」線上課程，讓台灣與泰國學童能即時互動，進行文化交流，增進國際視野與多元文化素養。其中介紹台灣特色地標與名產的「吃吃喝喝玩台灣」文化課程，深受當地學生喜愛，尤其是故宮博物院及鳳梨酥等話題引起熱烈討論。

▲元智大學國際志工團、桃青會及華碩志工，前往泰北滿星疊大同中學教育服務。（圖／元智提供）

大同中學高二學生張艾嘉分享，平時上英文課時壓力很大，原本害羞不敢開口說英文、唱歌、跳舞，但在老師循序引導下逐漸願意嘗試，感謝老師們的鼓勵，讓我更享受學習的過程。

為推廣環保與創客教育，志工團設計「紙燃發芽」課程，透過手作活動強化垃圾分類、資源回收、節能減碳等觀念，期望在孩子心中種下永續發展的種子。另一門「手雕壓克力LED燈」DIY課程則結合科技與藝術，啟發學生動手實作與創新能力。

除了在大同中學進行服務外，志工團也前往更偏遠的泰光國小探訪。志工們帶去二手玩具、糖果餅乾，陪伴孩子們進行積木與唱遊活動，為偏鄉學童帶來溫暖與歡笑。

「最珍貴的是看到孩子真摯的笑臉與互動的溫度。」來自元智大學工管系三年級的陳子熙說，在短短的時間裡，我們不只是老師，更像朋友。希望他們能持續保有這份服務的熱忱，茁壯成長。

管理學院一年級的林奕均則負責英文歌唱比賽與蝶豆花化學實驗課程，他看著學生積極討論、投入製作，深刻體會到教學的價值，也反思台灣資源的豐富，學會了要更珍惜，也要同理他人。

領隊林秀珠老師表示，元智大學國際志工團秉持「以愛為橋、服務為本」的精神，設計融合資訊科技、創意英語、文化美學、環境教育等多元課程，致力將教育資源與溫暖關懷送到偏鄉的每個角落。她強調，這場跨國教育行動不僅為泰北孩童帶來知識與希望，也讓青年志工在服務中成長與蛻變。