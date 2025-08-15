▲AI與國際化雙引擎驅動，元智大學分發放榜滿招　

▲元智大學分發放榜滿招，AI與國際化雙引擎驅動辦學再創佳績。（圖／元智提供）



記者楊淑媛／桃園報導

面對少子化的挑戰，元智大學仍維持穩健的招生動能。校方表示，元智大學在114學年度四月繁星推薦全數滿招；個人申請錄取率高達97.58%，榮登全國綜合大學之冠；大學分發入學同樣全數額滿，展現卓越的辦學實力與獨特的教育特色，深獲學生與家長高度肯定。

校長廖慶榮14日表示，這次的招生成果歸功於「AI＋國際化＋創新研發」三大核心策略。多年來，元智大學持續深耕人工智慧、量子科技及跨域應用等領域，並全面推動國際化教育，使學生在校期間即可接軌全球最新知識與產業發展趨勢。

元智大學攜手全球雲端三大巨頭Microsoft、Google、Amazon，首創「三雲聚鼎」策略合作，導入國際雲端教育資源，全面強化學生的資訊科技實力，並已取得644張雲端專業證照。同時，元智透過加入教育部AI聯盟TAICA，開設AI與量子科技課程群，並開設台積電學程，致力培育具備跨域整合能力與產業即戰力的人才。

元智大學與全球40餘國、300所姊妹校合作，積極打造多元化海外交流平台，並結合教育部EMI雙語計畫，推動「千人出國計畫」，每年提供逾300個海外學習名額，展現卓越的國際化成果，並榮獲教育部2024年雙語計畫「領域型標竿計畫」殊榮。國際書院亦全面推動全英語授課，協助畢業生銜接國外百大名校深造。

廖校長強調，分發滿招不僅是在招生數據上的亮眼表現，更是元智在AI教育、國際合作與科研實力方面的最佳見證。未來，元智將持續以AI科技與國際化作為雙引擎，培育具備全球競爭力與創新能力的跨域人才，邁向國際舞台。