地方 地方焦點

新北推「十大友善樂齡政策」　侯友宜：打造高齡友善城市

▲新北推「十大友善樂齡政策」。（圖／新北市新聞局提供）

▲侯友宜指出，新北市高齡人口今年已達80萬人，佔全市人口的20%。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府於（1日）舉辦「80萬銀力耀新北、幸福城市耶誕盛典」活動，市長侯友宜出席時表示，新北市積極推動「十大友善樂齡政策」，並於2026年1月1日成立「高齡長期照顧處」，整合跨局處資源，將新北市打造為高齡友善城市。

侯友宜指出，新北市高齡人口今年已達80萬人，佔全市人口的20%，正式邁入超高齡社會。為了讓長輩在地安養樂活，市府持續推動「十大友善樂齡政策」，包含布建「銀髮俱樂部」1,400多處及「社區照顧關懷據點」達633處，讓關懷深入鄰里，更於今年達到全市120家「日照中心」的里程碑，明年目標達130家。

▲新北推「十大友善樂齡政策」。（圖／新北市新聞局提供）

▲侯友宜表示，新北市積極推動「十大友善樂齡政策」，並於2026年1月1日成立「高齡長期照顧處」。

此外，市府升級敬老愛心卡服務，率先六都首創長照處，推動「學習無齡城市共學」、「全齡社宅」、「職場續航力銀向新職涯」、「新北好友行樂齡無距離」等政策，同時推出全齡電競銀髮專班等各類課程，提升長輩社會參與，跨世代一起學習成長。

社會局說明，活動由新北市花雅戲曲藝術教育推廣協會以「楊門女將」故事短劇開場，隱喻「愈老彌堅」的精神，現場還有青銀共舞及動健康等表演展現長者活力，同時聯合15個局處、社區及協會等，透過遊戲闖關與美食分享等方式，讓長輩們了解各項友善樂齡資源。

▲新北推「十大友善樂齡政策」。（圖／新北市新聞局提供）

▲新北市布建「銀髮俱樂部」1,400多處及「社區照顧關懷據點」達633處。

▲新北推「十大友善樂齡政策」。（圖／新北市新聞局提供）

▲新北市府於1日舉辦「80萬銀力耀新北、幸福城市耶誕盛典」活動。

【更多新聞】

►基隆水質出包！林沛祥督促台水加速改善　跨區啟動長期治水方案

►台水挨罰50萬！謝國樑啟動災準金、組督導小組　提升供水安全

►修水管跌落溪谷！雙溪平林農場員工失聯整夜　警消今上午尋獲送醫

►噪音車拒檢瘋狂蛇行！水電工無照連闖紅燈　挨9罰單還被判12萬

11/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

