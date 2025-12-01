　
    • 　
>
地方 地方焦點

新北傳統市場競賽頒獎典禮　侯友宜：轉型兼顧人情味與便利

▲新北傳統市場競賽頒獎典禮。（圖／新北市新聞局提供）

▲侯友宜期許市府團隊持續推動傳統市場轉型，兼顧人情味及便利性。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

由經濟部商業發展署主辦「2025台灣五星集～優良市集暨樂活名攤評核計畫」成果揭曉，新北市政府今（1日）舉行「2025新北市傳統市場競賽評核頒獎典禮」，市長侯友宜出席表揚獲獎的市場與名攤代表，他表示，市府團隊會持續協助傳統市場轉型，讓市場成為兼顧傳統人情味及現代便利性的空間，延續新北在地好味道。

▲新北傳統市場競賽頒獎典禮。（圖／新北市新聞局提供）

▲侯友宜出席「2025新北市傳統市場競賽評核頒獎典禮」。

侯友宜表示，新北市今年共有34座市場、512處攤位報名參加評核，得到5星的市場共有6座、4星10座、3星有10座；樂活名攤部分，4、5星總計113攤，是全國最多，感謝所有市場攤商為新北市爭取榮譽。此外，為全面提升市場環境與服務，市府自2019年起陸續投入約70億元推動市場改造，至今已完成14座市場改造、3座新改建，後續將再完成7座市場改造及6座市場新改建，讓充滿在地人情味的傳統市場轉型邁向現代化，吸引更多人潮，感受更優質舒適的採買環境。

市場處表示，經濟部商業發展署主辦的優良市集暨樂活名攤評核計畫素有「菜市金馬獎」之稱，今年評核內容除強調攤位特色、衛生條件及商品品質外，更注重市場意象、美學設計、e化建置、多元支付、多語標示及各類消費者服務等。本次新北市市場攤商獲得評審委員們高度肯定，市府為鼓勵市場攤商踴躍參與評核計畫，今年度增加評核獎勵金額度100萬元，總獎金達135萬元，希望藉此共同提升市場整體環境與服務。

▲新北傳統市場競賽頒獎典禮。（圖／新北市新聞局提供）

▲侯友宜表揚獲獎的市場與名攤代表。

►基隆水質出包！林沛祥督促台水加速改善　跨區啟動長期治水方案

►台水挨罰50萬！謝國樑啟動災準金、組督導小組　提升供水安全

►修水管跌落溪谷！雙溪平林農場員工失聯整夜　警消今上午尋獲送醫

►噪音車拒檢瘋狂蛇行！水電工無照連闖紅燈　挨9罰單還被判12萬

