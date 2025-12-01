新北萬里區漁會歡慶漁民節　全國優秀漁民蔡岳翰獲表揚

▲新北萬里區漁會歡慶漁民節，全國優秀漁民蔡岳翰先生獲頒獎項。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市萬里區漁會今（1日）舉辦漁民節暨漁業生產績優表揚活動，市府農業局副局長劉淑芬到場肯定漁民長年對地方漁業的貢獻。今年共表揚全國優秀漁民1名、區模範漁民26名及30艘績優漁船，其中全國優秀漁民蔡岳翰以永續漁撈與協助科研監測獲肯定，展現萬里漁業的傳承與活力。

漁業處表示，萬里漁業歷史悠久，主要漁法包括籠具、鎖管棒受網、白帶魚一支釣、魩鱙及曳繩釣等，其中以籠具捕撈野生海蟹最具代表性。每年秋冬，漁民前往台灣西北漁場捕撈萬里蟹（花蟹、三點蟹、石蟳），鮮甜細緻的肉質深受消費者喜愛，已成為萬里最具特色的漁產之一。

▲新北市農業局副局長劉淑芬致詞。

今年漁民節共表揚1名全國優秀漁民、26名區模範漁民與30艘漁業生產績優漁船。其中榮獲「全國優秀漁民」的蔡岳翰，自17歲投入漁業，累積12年漁撈經驗，從捕蟹工作起步，再投入燈火漁船（鎖管棒受網）作業，技術精進迅速，23歲便成為當地最年輕的船長之一。

蔡岳翰擔任船長後，積極開發新漁場，並與水產試驗所合作參與海水水溫監測研究，提供海洋氣候數據，落實科學化管理。他以永續理念經營漁業，除了維持亮眼漁獲成績，也主動向同行漁民及外籍船員宣導遵守漁業管制，為守護漁業資源盡心付出。

漁業處表示，感謝萬里漁民多年支持「嗨漁港」及「蟳蟹類漁獲管制措施」等政策，市府將持續與漁民合作，提升漁港設施，打造更優質的作業環境。時值萬里蟹盛產期，也歡迎民眾前往萬里品嚐最肥美的萬里蟹，以行動支持在地漁民與優良漁產品。

▲農業局副局長劉淑芬頒發萬里區模範漁民獎項。