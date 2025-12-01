　
地方焦點

府中非常熱區化身綠意耶誕城　新北限時贈苗快閃送千盆樹苗

▲新北耶誕綠意快閃 千盆樹苗限時送。（圖／新北市農業局提供）

▲「耶誕綠意・快閃贈苗」將於12月13、14日周末府中非常熱區登場。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市持續推動「為地球種下一棵樹—百萬人種百萬樹」行動，倡議以全民參與方式推廣植樹與永續環保理念，將於12月13、14日下午2時至晚上6時，在府中非常熱區推出兩日限定快閃綠行動「耶誕綠意·快閃贈苗」。活動現場將免費贈送千盆樹苗及百份耶誕小飾品，邀請民眾在濃厚節慶氛圍中，以溫柔而具意義的行動陪伴地球走向永續。

新北市與北臺 7 縣市共同發起「為地球種下一棵樹—百萬人種百萬樹」，透過專屬官方網站提供樹苗申請與種植土地媒合，號召更多民眾、企業與團體加入永續植樹。此次快閃活動特別結合耶誕節場景，希望藉由節慶吸引更多人主動接觸植樹理念，進而擴大全民參與。

▲新北耶誕綠意快閃 千盆樹苗限時送。（圖／新北市農業局提供）

▲民眾領苗後可至「為地球種下一棵樹—百萬人種百萬樹」官網了解如何種樹。

活動期間，民眾只要穿著具有任何耶誕元素的穿搭，並於現場完成「為地球種下一棵樹」植樹平台會員註冊，即可免費領取一盆樹苗。樹種包括桂花、小葉杜鵑、金門赤楠、雪茄花、重瓣梔子花、小葉翠蘆莉、情人菊及芳香萬壽菊等，另有隱藏特別款樹苗，數量有限、送完為止。此外，成功領苗後於個人社群貼文並標註活動 hashtag「為地球種下一棵樹」，可再獲得限定耶誕小飾品，每日限量 50 份。

民眾也可透過活動網站查詢「植樹百科」，觀看植樹教學影片，輕鬆學習種樹技巧。市府期盼讓參與者在冬季城市步調中，感受節慶結合綠意的獨特體驗，成為綠行動的一分子。

新北市農業局長諶錫輝表示，新北市推動「三生永續」政策，從生產、生活、生態三面向打造永續農業環境，並透過計畫型植樹提升生態健康。耶誕節象徵希望與溫暖，市府期待在最具節慶魅力的場域中，邀請更多民眾以行動支持永續精神，藉由種下一棵樹象徵種下希望，讓「百萬人種百萬樹」理念更加深入人心。更多活動詳情請追蹤「新北市農業局-稼日蒔光」臉書粉專查詢。

▲新北耶誕綠意快閃 千盆樹苗限時送。（圖／新北市農業局提供）

▲活動現場將贈送千盆樹苗及百份耶誕小飾品（資料照）。

