民生用水濃濃汽油味！　基隆市環保局「情節重大」：開罰台水50萬

▲基隆部分地區自來水出現油味，台水公司啟動緊急應變程序 。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、戴若涵／基隆報導

基隆河近日傳出水汙染，導致基隆、汐止等地區民生用水出現濃濃汽油味，引發民怨。對此，基隆市環境保護局1日指出，自來水公司提供基隆市民用水不符規定，情節重大，市府環保局將依法開罰50萬元。

基隆市環保局指出，關於自來水公司自11月27日起提供基隆市自來水充斥油味及油污一案，經基隆市環保局稽查八堵抽水站及新山淨水場，水公司業已違反飲用水管理條例，情節重大，將處新台幣50萬元罰鍰。

環保局局長馬仲豪表示，環保局高度重視此案，稽查八堵抽水站時，發現水面油膜感測器有故障情事，是否為延宕通報原因之一，將請水公司詳予說明；環保局於水公司27日通報污染後30分鐘內即到場進行污染管制與沿線巡檢，並每日連續對新山淨水場及新山水庫等疑似受污染區域水質採樣送驗，後續將瞭解相關設備及措施是否有違反「水污染防治措施計畫」，若有發現違反事項將依水污染防治法規定裁罰。

環保局強調，本案因可能涉及有投放妨害衞生或有害健康物質於供公眾所飲水源，有造成公共危險之虞，市府環保局仍會同警察局、台水公司等有關單位積極追查汙染源，ㄧ但確認為人為不法造成，將依水汚染防治法及刑法公共危險罪章，函請地檢署依法追究刑責。