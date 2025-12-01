　
地方 地方焦點

台南18行政區12月2日至3日連續39小時停水　旅宿業請提前因應

▲台南市12月2日至3日將進行39小時停水施工，影響範圍涵蓋18行政區超過32萬戶。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

記者林東良／台南報導

台南市將於12月2日上午9時至12月3日晚間12時，進行連續39小時的大規模停水及供水壓力降低，受影響範圍涵蓋18個行政區，涉及約32萬戶用戶。

▲台南市12月2日至3日將進行39小時停水施工，影響範圍涵蓋18行政區超過32萬戶。（圖／記者林東良翻攝，下同）

停水區域涵蓋停水區域：永康區：崑山里、建國里、復興里、光復里、神洲里。安平區：漁光里。東區：東光里、後甲里、新東里、崇學里、大智里、富裕里、仁和里、泉南里、和平里、自強里、衛國里、東安里、虎尾里、忠孝里、莊敬里、小東里、圍下里、成大里、東門里、崇成里、東聖里、德光里、崇德里、東明里、崇誨里、文聖里、崇信里、南聖里、崇文里、崇善里、關聖里、德高里、龍山里、大學里、大同里、裕聖里、復興里、裕農里、中西里、富強里、崇明里（部分區域）、東智里（部分區域）。北區：開元里、東興里、重興里、正覺里、公園里、中樓里、元寶里、合興里、長勝里、大興里、小北里、北華里、長興里、永祥里、北門里、大光里、仁愛里、振興里、力行里。中西區：郡王里、赤嵌里、開山里、城隍里、小西門里、南門里、南美里、法華里、永華里。玉井區：玉井里、層林里、三和里、玉田里、三埔里、中正里、豐里里、望明里、沙田里、竹圍里。南化區：北寮里、北平里、玉山里、西埔里（部分區域）、中坑里（部分區域）。新化區：知義里、羊林里、那拔里、大坑里、山脚里、礁坑里、東榮里、護國里。

▲台南市12月2日至3日將進行39小時停水施工，影響範圍涵蓋18行政區超過32萬戶。（圖／記者林東良翻攝，下同）


左鎮區：全區。善化區：昌隆里。大內區：全區。山上區：全區。新市區：大社里（國3以東區域）、潭頂里（國3以東區域）。龍崎區：大坪里、牛埔里、楠坑里、中坑里、石????里、龍船里、土崎里、崎頂里。關廟區：北勢里、山西里、松腳里、香洋里、新光里、布袋里、深坑里、花園里、下湖里、埤頭里、龜洞里、關廟里、新埔里、東勢里、五甲里。歸仁區：看西里、許厝里、後市里、南保里、七甲里、八甲里、新厝里、南興里、大潭里、沙崙里、文化里、歸南里、辜厝里、歸仁里、六甲里、崙頂里、看東里、媽廟里、西埔里、大廟里、武東里。仁德區：新田里、仁義里、仁德里、一甲里、上崙里、後壁里、太子里、文賢里、土庫里、仁愛里、成功里、仁和里、保安里（部分區域）、中洲里（部分區域）。

▲台南市12月2日至3日將進行39小時停水施工，影響範圍涵蓋18行政區超過32萬戶。（圖／記者林東良翻攝，下同）

水壓降低區域：東區：忠孝里、小東里、衛國里、大智里、大學里、德光里、東光里、崇德里、東門里、富強里、裕農里、富裕里、仁和里、圍下里、東明里、德高里、崇誨里、崇成里、新東里、龍山里、莊敬里、崇善里、中西里、東安里、崇信里、崇文里、崇學里、成大里、和平里、泉南里、大同里、大福里、大德里、路東里、東智里、崇明里。永康區：崑山里、建國里。新化區：唪口里、武安里、太平里、崙頂里、全興里、豐榮里、北勢里、護國里、協興里。

▲台南市12月2日至3日將進行39小時停水施工，影響範圍涵蓋18行政區超過32萬戶。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此次停水施工為「南化場至豐德配水池複線送水幹管工程（南化場至左鎮段）」計畫的續建工程，目的是強化台南市的供水穩定性和韌性。台灣自來水公司呼籲民眾提前儲水備用，停水期間應關閉電動抽水機電源，並慎防火警。復水初期可能出現水質混濁情況，建議用戶等待水質清澈後再行使用。

11/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 1 2632 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
全台7縣市明大停水！　最長53小時無水可用
快訊／郭台銘長女出手！共申讓鴻海5180張　套現逾11億元
喝珍奶吸到「完整蟑螂」　全台門市停業1天清消！
川普2.0「無償對台軍援」歸零！F-16也沒到　日學者示警
突接到電話！他聽信「1話術」慘了...3帳戶的錢全被領光

