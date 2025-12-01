　
全台7縣市明大停水！　最長53小時無水可用

▲▼停水，水龍頭，自來水。（示意圖／記者許力方攝）

▲台灣自來水公司呼籲，請民眾記得提前儲水。（示意圖／記者許力方攝）

記者曾羿翔／綜合報導

台灣自來水公司公告，自12月2日（明日）起，將針對新北市、桃園市、台中市、雲林縣、嘉義縣、台南市及高雄市部分地區，進行停水作業。停水主要因配合管線汰換、擴建工程或施工銜接，部分地區最長將無水可用達53小時，請民眾記得提前儲水。

【台南市】

停水時間：
12月2日 上午9時 至 12月3日 深夜12時，共計39小時

停水區域：
共18個行政區影響32萬1919戶：永康區、安平區、東區、中西區、北區、玉井區、南化區、安定區、新化區、左鎮區、善化區、大內區、山上區、新市區、歸仁區、關廟區、龍崎區、仁德區。

左鎮、大內、山上為全區停水

安定為全區水壓降低

其餘為部分里停水或水壓降低

【高雄市】

停水時間：
12月2日 上午9時 至 12月4日 下午2時，共計53小時

停水區域：
共影響約5000戶，分為3個區域：

12月2日09:00～12月4日06:00：內門區內門里、內南里、內豐里、永吉里、永富里、永興里、石坑里、光興里、東埔里、金竹里、溝坪里、觀亭里；旗山區永和里（火路地區）、大林里（溝坪路部分）

12月2日09:00～12月4日10:00：內門區中埔里、內東里

12月2日09:00～12月4日14:00：內門區瑞山里；旗山區三協里（花旗社區）；田寮區鹿埔里、古亭里

臨時供水站共8處：內門紫竹寺、南海紫竹寺、紫雲宮、竹峯宮、溝坪派出所、興天宮、旗山區花旗二路395巷口、170巷16號前。

【新北市】

停水時間：
12月2日 上午3時 至 上午10時，共計7小時

停水區域：
瑞芳區：五號路、山尖路、崙頂路、新山路、祈堂路、金光路、佛堂巷、街頂巷、烏勢巷

【桃園市】

▶ 大園區
停水時間：
12月2日 上午9時 至 下午4時，共計7小時

停水區域：
田心里（部分地區）、中央路、中油沙崙聯絡道、沙崙交流道、海港路、竹圍交流道、西濱路一段、西部濱海快速公路等周邊巷弄

▶ 龜山區
停水時間：
12月2日 上午9時30分 至 下午4時30分，共計7小時

停水區域：
文化一路、文樂路周邊

【台中市】

停水時間：
12月2日 上午9時 至 下午4時，共計7小時

停水區域：
西屯區：港尾里
北屯區：新平里
影響路段包含經貿路一、二段、經貿七路、中平路、經貿二路周邊一帶

【雲林縣】

停水時間：
12月2日 上午8時 至 下午6時，共計10小時

停水區域：
北港鎮：中華路、信義路、光明路、共和街、博愛路、安和街、新興街、旌義街、民主路、義民路、興南街等多條街道

【嘉義縣】

停水時間：
12月2日 上午8時 至 下午5時，共計9小時

停水區域：
民雄鄉豐收村，好收1之23號至130號之間所有巷弄區域

曝淡水大停水已恢復八成　侯友宜深表歉意：協調賠償機制、究責廠商

曝淡水大停水已恢復八成　侯友宜深表歉意：協調賠償機制、究責廠商

新北市淡水區11月27日晚間大規模停水，起因於淡北道路主線高架橋基樁鑽掘作業時，施工單位不慎鑽破地下自來水管線，導致逾6.2萬戶從11月28日起無預警停水。對此，新北市長侯友宜今（1日）表示，造成淡水居民不便，自己深表歉意，這幾天一直緊盯進度，目前大概有百分之八十以上復水，已經設立窗口在基本水費會減免，賠償機制在協調當中，相關檢討與責任的追究，廠商一定要負起責任。

公布淡水19里復水狀況彙整表　洪孟楷：持續請自來水公司加強調度

公布淡水19里復水狀況彙整表　洪孟楷：持續請自來水公司加強調度

淡北施工「挖破水管」釀6萬戶停水　洪孟楷曝最新復水進度

淡北施工「挖破水管」釀6萬戶停水　洪孟楷曝最新復水進度

高雄12/7停水10hrs　11區60萬戶受影響

高雄12/7停水10hrs　11區60萬戶受影響

新北板橋、土城多處地區停水至今晨5：30

新北板橋、土城多處地區停水至今晨5：30

