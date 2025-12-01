驚險畫面曝！台南行人走斑馬線被轎車撞飛　警調監視器開罰

記者林東良／台南報導

有網友在網路平台PO出一段影片，在台南市新營區有1部自小客車未禮讓行人，撞上人行道上的行人，場面驚險，台南市警新營分局指出，警方未接獲相關報案，警方將主動介入調閱監視器追查，如查證屬實將依法查處告發。

▲有網友在網路平台PO出一段影片，在台南市新營區有1部自小客車未禮讓行人，撞上人行道上的行人，場面驚險。（圖／翻攝自/threads/ Chien Kai）

台南市警新營分局中山路派出所所長柯政安說，1日上午於新營區大同路、綠川北街口發生一起小客車轉彎碰撞行人事件。該案尚未有民眾報案，新營分局將積極調閱監視器，蒐集相關資料，如查證違法並依照道路交通管理處罰條例第44條對駕駛人未停讓行人之行為依法究辦。

柯政安所長呼籲駕駛人，行經行人穿越道或交叉路口，若有行人準備穿越，務必停下來禮讓，減速慢行，嚴守交通規則，保障所有用路人安全。違反者將面臨新台幣1200元至6000元罰鍰，切勿輕忽安全。

▲新營分局中山路派出所所長柯政安說，新營分局將積極調閱監視器，蒐集相關資料，如查證違法將依法究辦。

警方強調，守護行人安全是全體駕駛的共同責任，期能藉由宣導與執法，降低交通事故發生率，確保市民出行平安無虞。