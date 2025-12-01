　
地方 地方焦點

台南AI教育普及成果豐碩　程式設計競賽AI組報名校數破百

▲台南市2025年度程式設計競賽頒獎典禮熱烈舉行，師生共享榮耀時刻。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市2025年度程式設計競賽頒獎典禮熱烈舉行，師生共享榮耀時刻。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市中小學程式設計教育持續發展，「2025年度中小學SCRATCH暨AI程式設計競賽」頒獎典禮1日於日新國小日新堂隆重舉行，教育局長鄭新輝親自頒獎，表揚共58隊優秀師生。Scratch一般組前二名將代表台南市參加2026年全國貓咪盃Scratch競賽。

台南市長黃偉哲表示，台南不只是文化古都，更是以科技驅動的智慧城市。面對AI浪潮，運算思維與AI素養是城市升級重要基石，感謝各校、師長與家長陪伴孩子以邏輯思維解題。參加本次競賽的學生是台南未來AI人才的代表，鼓勵他們持續精進、用程式語言連結世界。

教育局長鄭新輝指出，AI組隊伍數自2022年116隊提升至2025年233隊，翻倍成長且平均每年成長27%。報名AI組學校首度突破101所，顯示AI教育推動獲廣泛迴響。台南市今年受教育部委託承辦「2025年度總統盃AI素養爭霸賽」，具主場優勢，不僅展現AI教育成果，也促進跨縣市資源共享。期許學生將程式視為溝通語言，將AI當成創意畫筆，勇於挑戰自我。

▲台南市2025年度程式設計競賽頒獎典禮熱烈舉行，師生共享榮耀時刻。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本競賽共規劃Scratch國中小5組、AI程式設計8組，吸引662隊熱烈參賽，其中SCRATCH組429隊、AI組233隊。整體呈現「穩定扎根、AI強勢成長」三大亮點，優質種子選手將代表台南出戰明年度全國大賽，展現扎實的程式教育成果。

資訊中心主任高誌健分享，AI國小扎根魷魚組偏鄉學校表現突出，共53隊參賽，左鎮國小包辦前二名，玉豐國小在SCRATCH國小動畫組取得前兩名，展現偏鄉學生AI應用與創意實力。SCRATCH國小動畫與遊戲組報名280隊，最具基礎量。國中生活應用組報名149隊，聚焦「情境、跨域」解題與創新，教學品質提升明顯。

教育局強調，本屆SCRATCH決賽題目具強烈文化與地方特色，國小動畫組《台灣老街》、國小遊戲組《熱蘭遮城》將程式設計與歷史、地理、文化有機結合，兼具學習與傳承意義。▲台南市2025年度程式設計競賽頒獎典禮熱烈舉行，師生共享榮耀時刻。（圖／記者林東良翻攝，下同）

獲獎方面，和順國小、佳里國小分別獲得SCRATCH國小動畫組與遊戲組第一名；中信高中、建興國中則在國中生活應用與AI組表現亮眼。和順國小動畫作品劇情完整連貫，程式技巧備受肯定；佳里國小遊戲獲評審讚賞挑戰設計有趣。本次賽事展現台南程式教育紮實成果，評審鼓勵選手們繼續努力，為台南在全國賽場爭光。

