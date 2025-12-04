快訊／鯛魚排禁藥女研究助理背景曝　電話未接警方緊急協尋中

▲全聯鯛魚排禁藥是烏龍。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

高雄市衛生局執行今年10月於全聯抽驗「台灣鯛魚排」，近日報告出爐，檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」0.028ppm，不過衛生局今日證實為一名已離職的女研究員人為錯誤，衛生局長官為此鞠躬向社會大眾致歉。今日政風室聯繫該名女職員，但她電話未接聯繫不上，衛生局已全案將移送檢調，並由警方協尋，將釐清是否為故意或疏失。

高雄市衛生局於10月27、28日進行此批抽驗項目前置作業，10月29日至11月4日進行相關產品檢驗，期間都是由一名29歲陳姓女研究助理操作、判讀。據悉，陳姓女子符合衛生局受訓資格，是經過實驗室品管認證授權的研究助理，年資一年半，今年考上高普考後，於11月4日離職離開高雄市政府衛生局，後續由職代接手。

11月26日此批檢驗項目報告出爐，其中檢出全聯「台灣鯛魚排」產品動物用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)，經過衛生局發布新聞稿公布鯛魚排含禁藥。在報告數據公佈前，陳女經手的第一次檢驗「台灣鯛魚排」含禁藥數據為0.03ppm，後續依規定進行複驗，由職代接手的檢驗數據則檢出0.028ppm。

▲衛生局長黃志中、副局長潘炤穎為烏龍數據鞠躬道歉。（圖／記者許宥孺攝）



衛生局副局長潘炤穎表示，該批受檢產品有40項，執行檢測的液相層析串聯質譜儀（LC-MS/MS)一共會對每件產品檢驗48項禁藥，每一項藥物殘留數值都有對應條件，正常來說，每次操作前都必須確認，但不會做更動。經過電磁紀錄釐清，發現陳姓女研究員曾有動過數據，後續內部複檢時，依據操作人員慣性來說，職代的認知是，很少會有人動到數據，因此才會忽略到這個程序，不過在設定數據上，這就是一開始發生的人為錯誤。

潘炤穎指出，查驗檢驗報告時，溯源呈核紙本報告、數據登錄、品管紀錄都是正常，不過查閱同批檢體電腦登錄時間點，就調閱出設定條件異常，才會導致最終檢驗計算結果不合格。

衛生局內部今日中午前發現狀況後，第一時間通報食藥署，衛生局政風室並聯繫已離職的陳姓女研究員，不過她未接聽電話，由於聯繫不上，無法查明動機或為疏失，衛生局已將全案依《偽造文書罪》致使公務人員登載不實，移送司法調查以釐清原因。