　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／鯛魚排禁藥女研究助理背景曝　電話未接警方緊急協尋中

▲▼全聯鯛魚排禁藥是烏龍。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲全聯鯛魚排禁藥是烏龍。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市衛生局執行今年10月於全聯抽驗「台灣鯛魚排」，近日報告出爐，檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」0.028ppm，不過衛生局今日證實為一名已離職的女研究員人為錯誤，衛生局長官為此鞠躬向社會大眾致歉。今日政風室聯繫該名女職員，但她電話未接聯繫不上，衛生局已全案將移送檢調，並由警方協尋，將釐清是否為故意或疏失。

高雄市衛生局於10月27、28日進行此批抽驗項目前置作業，10月29日至11月4日進行相關產品檢驗，期間都是由一名29歲陳姓女研究助理操作、判讀。據悉，陳姓女子符合衛生局受訓資格，是經過實驗室品管認證授權的研究助理，年資一年半，今年考上高普考後，於11月4日離職離開高雄市政府衛生局，後續由職代接手。

11月26日此批檢驗項目報告出爐，其中檢出全聯「台灣鯛魚排」產品動物用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)，經過衛生局發布新聞稿公布鯛魚排含禁藥。在報告數據公佈前，陳女經手的第一次檢驗「台灣鯛魚排」含禁藥數據為0.03ppm，後續依規定進行複驗，由職代接手的檢驗數據則檢出0.028ppm。

▲衛生局長黃志中、副局長潘炤穎鞠躬道歉。（圖／記者許宥孺攝）

▲衛生局長黃志中、副局長潘炤穎為烏龍數據鞠躬道歉。（圖／記者許宥孺攝）

衛生局副局長潘炤穎表示，該批受檢產品有40項，執行檢測的液相層析串聯質譜儀（LC-MS/MS)一共會對每件產品檢驗48項禁藥，每一項藥物殘留數值都有對應條件，正常來說，每次操作前都必須確認，但不會做更動。經過電磁紀錄釐清，發現陳姓女研究員曾有動過數據，後續內部複檢時，依據操作人員慣性來說，職代的認知是，很少會有人動到數據，因此才會忽略到這個程序，不過在設定數據上，這就是一開始發生的人為錯誤。

潘炤穎指出，查驗檢驗報告時，溯源呈核紙本報告、數據登錄、品管紀錄都是正常，不過查閱同批檢體電腦登錄時間點，就調閱出設定條件異常，才會導致最終檢驗計算結果不合格。

衛生局內部今日中午前發現狀況後，第一時間通報食藥署，衛生局政風室並聯繫已離職的陳姓女研究員，不過她未接聽電話，由於聯繫不上，無法查明動機或為疏失，衛生局已將全案依《偽造文書罪》致使公務人員登載不實，移送司法調查以釐清原因。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
548 3 4855 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
闖紅燈走斑馬線斷魂！大三生騎車撞死78歲嬤
傅崐萁挨告「答辯狀竟用回收紙」！民眾陳情書曝個資...法官大
快訊／魚貨被冤「檢驗誤爆10倍」！　雲林縣府：支持業者求償
獨／陳珮甄被控性騷成立！淚曝訴願內幕嘆「二度傷害」
快訊／內政部宣布「封鎖小紅書」1年　數發部晚間說明
曾被熱烈追求⋯張鈞甯認「沒收到邱澤喜帖」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台中獨居婦久未出門　警消找鎖匠破門...驚見人已死亡

蔣萬安推動智慧消防見成效　北市消防局三年成果亮眼奪多項特優

馬防部士官「為6萬元」淪共諜　洩露國家機密遭起訴求刑12年

闖紅燈走斑馬線斷魂！大三生騎車撞死78歲嬤...撞擊畫面曝光

獨／陳珮甄被控性騷成立！淚曝訴願內幕...嘆二度傷害悔跟H結婚　

傅崐萁挨告「答辯狀竟用回收紙」！民眾陳情書曝個資...法官大驚

快訊／鯛魚排禁藥女研究助理背景曝　電話未接警方緊急協尋中

林姿妙涉3罪一審判12年6月！首度現身高院...要法官還她清白

國1車禍1死10傷！特斯拉駕駛家屬控「想閃被系統拉回」猛撞拖吊車

暖！士檢攜犯保分會設第4據點　大尖山咖啡館成馨生人心靈出口

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

快訊／台中獨居婦久未出門　警消找鎖匠破門...驚見人已死亡

蔣萬安推動智慧消防見成效　北市消防局三年成果亮眼奪多項特優

馬防部士官「為6萬元」淪共諜　洩露國家機密遭起訴求刑12年

闖紅燈走斑馬線斷魂！大三生騎車撞死78歲嬤...撞擊畫面曝光

獨／陳珮甄被控性騷成立！淚曝訴願內幕...嘆二度傷害悔跟H結婚　

傅崐萁挨告「答辯狀竟用回收紙」！民眾陳情書曝個資...法官大驚

快訊／鯛魚排禁藥女研究助理背景曝　電話未接警方緊急協尋中

林姿妙涉3罪一審判12年6月！首度現身高院...要法官還她清白

國1車禍1死10傷！特斯拉駕駛家屬控「想閃被系統拉回」猛撞拖吊車

暖！士檢攜犯保分會設第4據點　大尖山咖啡館成馨生人心靈出口

談1.25兆軍購特別預算　柯文哲：花錢也沒辦法買到和平

快訊／台中獨居婦久未出門　警消找鎖匠破門...驚見人已死亡

蔣萬安推動智慧消防見成效　北市消防局三年成果亮眼奪多項特優

蔡瑞雪「最近瘦身有成」撩衣秀腹肌　解放低胸包不住上圍

獨／林柏宏赴越南「上百粉絲接機」驚動警方！　親認證《96分鐘》神還原海報

GD戴的雛菊耳環買得到了　聯名款純銀、滿鑽奢華版任選

裸藥錠兩秒判讀、AI生成病歷　台灣醫療科技展推臨床智慧化轉型

柯文哲自曝險被高檢署通緝令　關押北所遇警衛哭喊「阿北加油」

快訊／魚貨被冤「檢驗誤爆10倍」！　雲林縣府：支持業者求償

陳庭妮發現Dior包「鍊帶上有蝴蝶結」超開心！聖誕節連狗狗的禮物都買好了

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

社會熱門新聞

男殺妻家3人判死　律師轟一審審判長

國一南下凌晨嚴重車禍！傷亡不明

高雄女「打高爾夫」混入頂流社交圈　吸金20億潛逃

坑百位上流人士騙走20億　美魔女長相曝光

宜蘭挖出疑似「超巨大古沉船」畫面曝光

全美幼兒園教國台語　貴婦索賠百萬

男客吃黑輪包包掉出衝鋒槍全場凍結

台中已婚男出軌女同事　約吃早餐變性愛

即／16天2女學生墜樓亡　高二生失聯陳屍校園

10台男當詐團被抓到大陸服刑　小三通送回...8人遭通緝

快訊／北投區「明星國中」女學生墜樓　送醫搶救

即／台中知名親子公園旁「火燒休旅車」！　1人燒成焦屍慘死

即／鯛魚排禁藥出大包　警緊急協尋女研究助理

快訊／國1凌晨重大車禍「33歲駕駛亡」　事發過程曝

更多熱門

相關新聞

快訊／高雄市道歉「鯛魚禁藥」檢驗烏龍　全聯：感謝還原真相

快訊／高雄市道歉「鯛魚禁藥」檢驗烏龍　全聯：感謝還原真相

高雄市衛生局今（4日）鄭重致歉，表示關於抽驗全聯「台灣鯛魚排」產品檢出禁藥一事，經內部調查發現「設定條件遭更改」，致最終檢驗計算結果為「不合格」。全聯也發出聲明，感謝高雄市政府及衛生局在第一時間積極釐清事實、還原真相。

即／高雄衛生局鞠躬道歉！全案移送檢調

即／高雄衛生局鞠躬道歉！全案移送檢調

退休校長攀玉山後四峰喪命！妻悲慟認屍

退休校長攀玉山後四峰喪命！妻悲慟認屍

快訊／9-10月統一發票11人幸運中千萬　速食店花38元買飲料中大獎

快訊／9-10月統一發票11人幸運中千萬　速食店花38元買飲料中大獎

機車改「亮燈反光片」挨罰　女提告求撤銷遭打臉

機車改「亮燈反光片」挨罰　女提告求撤銷遭打臉

關鍵字：

高雄衛生局鯛魚排

讀者迴響

熱門新聞

驗出大腸癌第三期！醫見他「1症狀」嘆：忽略太久了

男殺妻家3人判死　律師轟一審審判長

國一南下凌晨嚴重車禍！傷亡不明

快訊／9-10月統一發票誕生11名千萬富翁　有人花64元買食物中獎

高雄女「打高爾夫」混入頂流社交圈　吸金20億潛逃

台中第3間Costco落腳台中精機舊廠

20多家倒光！網紅手搖飲「官方FB也刪了」　網嘆超慘

濱崎步哭了！御用美容師揭上海演唱內幕：她低頭請求

韓國軍人「帥到台灣」吸250萬人　本尊嚇到

快訊／統一發票2筆皆花30元停車費爽中200萬　獎落台南、高雄

陸劇男神漲粉170萬！合作「小章子怡」梳化時間比她長

坑百位上流人士騙走20億　美魔女長相曝光

1招「最快知道情侶合不合」　苦主秒分手：真的太準

即／高雄衛生局鞠躬道歉！全案移送檢調

宜蘭挖出疑似「超巨大古沉船」畫面曝光

更多

最夯影音

更多
許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！
陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面