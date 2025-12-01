拋棄繼承竟多繳百萬遺產稅！理財顧問揭「台灣家庭最貴誤解」

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

面對親人逝世後的繼承事宜，許多家庭為求程序簡便，或出於「長輩用不到」的考量，常建議行動不便或失智長輩辦理拋棄繼承。然而，退休理財顧問「R姐」廖嘉紅近日發文示警，指出這類看似替長輩省掉麻煩的決定，實則可能導致全家白白損失高達新台幣1246萬元的遺產稅扣除額，造成多繳上百萬元稅金的窘境。

廖嘉紅指出，許多子女誤以為讓爸媽拋棄繼承，可以避免他們未來再走一次遺產流程；或認為長輩行動不便，由子女直接接手會比較快；不過，一旦辦理拋棄繼承，所有法定扣除額將全部歸零，這並非少拿遺產，而是將政府賦予的稅賦優惠整袋丟棄。

她進一步提到，如果長輩同時符合「配偶身份」及「重度以上身心障礙者」（如中風、失智等）的資格，依法可享有的扣除額包含兩大項，其一是553萬元的「配偶扣除額」，再來是693萬元的「重度以上身心障礙扣除額」，合計1246萬元，只要接受繼承，這些扣除額全部都能列報；但若拋棄繼承，扣除額則在瞬間歸零。

廖嘉紅直言，以遺產稅率10-20％試算，全家會因此多繳124.6萬至249.2萬元的稅款，而這筆錢原本是完全不需要負擔的。《遺產及贈與稅法》與國稅局公告也明白寫著，「拋棄繼承者，不得列報遺產稅扣除額」，且法律並無模糊空間。

最後，她也點出台灣家庭最常踩的三大地雷，包括誤以為拋棄能避免長輩未來再次繳稅、認為財產不放長輩名下最快，以及誤認為拋棄繼承只是程序與稅務無關；事實上，正確做法是做遺產分割協議，「先讓媽媽接受繼承保留扣除額，再由全家一起簽訂遺產分割協議，決定如何分配，不論多分少分都可彈性調整。這樣不但能節省高額稅負，也能避免誤會與衝突。」

