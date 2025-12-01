　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台南員警竟開到「自己的罰單」　真相曝光！他苦笑：只能乖乖繳

▲台南員警竟開到「自己的罰單」。（圖／翻攝自臉書／台南市政府警察局第五分局）

▲員警家人騎他的車違規，遭民眾檢舉。（圖／翻攝自臉書／台南市政府警察局第五分局）

記者周亭瑋／綜合報導

台南市政府警察局第五分局近日在粉專貼出一張罰單，是「駕駛人未依規定使用方向燈」的違規案件，經比對後竟是承辦員警被檢舉；不過，粉專也解釋，這是該員的家人違規，「罰單還是要自己乖乖繳。」

台南市政府警察局第五分局日前曬出一張罰單照片，並苦笑問道「檢舉承辦人開到自己罰單的機率有多少？」這張罰單是依據民眾提供的影像證據，經查證後成立的違規案件；然而，當罰單進入分局裁處流程時，承辦員警發現，受罰者竟是自己，事由則為「駕駛人未依規定使用方向燈」。

粉專進一步解釋道，此案並非該員違規，「這張單是承辦員警家人騎他的車，轉彎時忘記打方向燈被檢舉。」最後，文中也不忘提醒，方向燈的用意是在提醒後方車輛未來的行經動向，讓用路人能預先判斷及採取應變措施，避免碰撞的發生，「請養成打方向燈的好習慣喔！」

對此，網友們紛紛回應，「這負面教材是不是值得一個嘉獎」、「這是我看過最負責、不逃避的案例了」、「學長太狠了」、「媽媽說：為什麼紅包少1200」、「感謝含淚分享」、「了不起，負責」、「回家好好教育家人」。

另外，「未依規定使用方向燈」是道路上常見的違規行為，依據《道路交通管理處罰條例》相關規定，可處新台幣1200元以上、3600元以下罰鍰。

11/29 全台詐欺最新數據

YTR小象愛出門結婚了！　辣穿深V薄紗登記
台灣鯛魚驗出禁藥！養殖戶喊冤：就在賠錢了，還發生這種事
快訊／春水堂清潔劑誤當茶水慘了　門市遭勒令停業再移送法辦
快訊／全聯台灣鯛1.5萬片　流到18縣市
台灣最便宜電動車「接單破200張」！要等3個月
斯文韓星遭控私生活淫亂！　她怒：帶我老公玩女人

2025永靖謝平安家年華將登場！呷平安拜平安　永安宮「擲筊賽」首獎iPhone 17

拋棄繼承竟多繳百萬遺產稅！理財顧問揭「台灣家庭最貴誤解」

台灣鯛魚驗出動物用藥！養殖戶喊冤：就在賠錢了，還發生這種事

台灣鯛驗出禁藥！醫曝「開了會被藥局警告」驚：養魚居然用到

「女力蘭馨」慈善晚宴募430萬刷新紀錄　攜手社會助清寒女童追夢

不是西裝！律師曝「1穿著」認出辦公室最大咖　一票秒笑：真的

台南員警竟開到「自己的罰單」　真相曝光！他苦笑：只能乖乖繳

何志偉：推動中醫數位化與國際化　打造2040年15兆產業願景

新人「拿錯壺」害客人喝清潔水！春水堂公益門市緊急閉店2天

他會不會劈腿？三大徵兆教你看懂男人的誠實度

阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書

周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

陳漢典遭侯友宜催生「想回家辦事」　錢給Lulu管「可以吃365元鹹酥雞」

李佳薇.周興哲飆唱〈多遠都要在一起〉　他組隊超內向...笑：像在拍戀綜XD

德牧滿臉委屈乖坐洗澡　愛玩水主動抬頭給沖臉

陸官媒鐘聲再批日首相涉台發言　對於歷史無知與政治現實誤判

2025永靖謝平安家年華將登場！呷平安拜平安　永安宮「擲筊賽」首獎iPhone 17

第一次當中途就愛上9歲浪浪　女接收養通知崩潰：捨不得讓牠離開

「拉鍊大王」斜槓做鋁窗　橫掃全台7成豪宅

獨／頂呱呱炸雞堡出包！他咬下牽絲「驚見整塊生肉」：超級扯

台中超chill露營風咖啡！選品甜點一次滿足　72％黑巧脆皮捲必吃

英國明年2/25起嚴查電子旅行憑證　沒申請禁止登機、入境

深空能源將改寫科技版圖　馬斯克：AI需要脫離地球限制

宇宙少女來了！雪娥12月登台「1對1合照」寵粉　手寫繁體訴真心

台南濱海秘境棧道明年開放　再住純白星空帳、搭竹筏看水漾森林

【敬業爆表】李珠珢確診結膜炎仍出席粉絲見面會！

「明年11月28日」他喊別出國！網秒筆記

即／全聯出包！鯛魚排驗出「藥檢超標」急下架

女網紅留言「你賣嗎？」　網轟丟臉

探12℃！　下波冷空氣時間曝

比ChatGPT爛「卻有1功能」　網讚：已訂Grok

超商地瓜「她連皮一起吃」嚇傻旁人　網曝1狀況：不敢吃了

快訊／今晨全台有雨　8級強風要來了

萊爾富員工名牌「全改綽號」！網一看讚爆

東北季風殺到！全台急降溫空曠處恐探13°C

員工害客人喝清潔水！春水堂公益門市閉店2天

好市多出口員工「明細隨便看？」　他被揪出多算錢

快訊／強對流！　大雷雨轟2縣市

LINE吃掉200G！他「刪1群組」瞬間當機嚇慘

跳傘撒好友骨灰！　「地獄列車」驚見台灣鄉民

台東男子深夜騎車「自撞護牆」送醫不治

台東男子深夜騎車「自撞護牆」送醫不治

台東縣太麻里鄉11月30日晚間發生死亡車禍。一名疑似外籍男子於晚間21時38分許騎乘普通重型機車行經防汛道路彎道時，不明原因自撞水泥護牆，警消獲報後趕往現場，立即協助傷者急救並送往馬偕醫院，但仍因傷重不治。

獨／高雄雙載機車被追撞　孫擦傷嬤慘死

獨／高雄雙載機車被追撞　孫擦傷嬤慘死

高雄機車3連撞！倒楣騎士慘摔還遭愛車重壓

高雄機車3連撞！倒楣騎士慘摔還遭愛車重壓

測速照相高密度較安全？　台灣超速罰單量日本3倍、死亡率卻高達5倍

測速照相高密度較安全？　台灣超速罰單量日本3倍、死亡率卻高達5倍

高雄女駕駛闖紅燈！害女騎士撞上慘摔

高雄女駕駛闖紅燈！害女騎士撞上慘摔

方向燈違規罰單員警檢舉台南警局交通安全

蘇澳煙波飯店提泡水車賠償方案　自救會拒絕

少校夫妻買豪宅日刷百萬　檢方算收入驚覺缺口很大

「明年11月28日」他喊別出國！網秒筆記

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

即／全聯出包！鯛魚排驗出「藥檢超標」急下架

女網紅留言「你賣嗎？」　網轟丟臉

探12℃！　下波冷空氣時間曝

快訊／朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄

濱崎步無人演唱會現場照曝光！　對1萬4空座位開唱

老屋翻新有補助！最高每棟最高960萬

陸戰隊中尉哨亭內中彈亡　母相驗哭斷腸

謝立功晚間發文：民眾黨的溫度去哪了？

即／退休校長登玉山失聯4天　遺體被山友尋獲

獸父性侵幼女7年　二審改判14年

廁所激吻戲「偷情范少勳」遭圍攻！

阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書

阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書
周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

陳漢典遭侯友宜催生「想回家辦事」　錢給Lulu管「可以吃365元鹹酥雞」

陳漢典遭侯友宜催生「想回家辦事」　錢給Lulu管「可以吃365元鹹酥雞」

李佳薇.周興哲飆唱〈多遠都要在一起〉　他組隊超內向...笑：像在拍戀綜XD

李佳薇.周興哲飆唱〈多遠都要在一起〉　他組隊超內向...笑：像在拍戀綜XD

德牧滿臉委屈乖坐洗澡　愛玩水主動抬頭給沖臉

德牧滿臉委屈乖坐洗澡　愛玩水主動抬頭給沖臉

