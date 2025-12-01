台南員警竟開到「自己的罰單」　真相曝光！他苦笑：只能乖乖繳

▲員警家人騎他的車違規，遭民眾檢舉。（圖／翻攝自臉書／台南市政府警察局第五分局）

記者周亭瑋／綜合報導

台南市政府警察局第五分局近日在粉專貼出一張罰單，是「駕駛人未依規定使用方向燈」的違規案件，經比對後竟是承辦員警被檢舉；不過，粉專也解釋，這是該員的家人違規，「罰單還是要自己乖乖繳。」

台南市政府警察局第五分局日前曬出一張罰單照片，並苦笑問道「檢舉承辦人開到自己罰單的機率有多少？」這張罰單是依據民眾提供的影像證據，經查證後成立的違規案件；然而，當罰單進入分局裁處流程時，承辦員警發現，受罰者竟是自己，事由則為「駕駛人未依規定使用方向燈」。

粉專進一步解釋道，此案並非該員違規，「這張單是承辦員警家人騎他的車，轉彎時忘記打方向燈被檢舉。」最後，文中也不忘提醒，方向燈的用意是在提醒後方車輛未來的行經動向，讓用路人能預先判斷及採取應變措施，避免碰撞的發生，「請養成打方向燈的好習慣喔！」

對此，網友們紛紛回應，「這負面教材是不是值得一個嘉獎」、「這是我看過最負責、不逃避的案例了」、「學長太狠了」、「媽媽說：為什麼紅包少1200」、「感謝含淚分享」、「了不起，負責」、「回家好好教育家人」。

另外，「未依規定使用方向燈」是道路上常見的違規行為，依據《道路交通管理處罰條例》相關規定，可處新台幣1200元以上、3600元以下罰鍰。

