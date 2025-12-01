「10公斤行李空間」喊價5千！一票人搭機賣過　旅遊達人抖爆

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者周亭瑋／綜合報導

近期社群平台與旅遊社團頻繁出現，旅客徵求「幫忙帶東西」或兜售剩餘「行李額度」的貼文，看似小事、語氣輕鬆，但在資深旅人眼中就像是一顆未拆封的定時炸彈。旅遊部落客「最懶少年」近日發文示警，此類行為無疑是在高風險環境下賭運氣，若不幸遭犯罪集團利用運送違禁品或毒品，恐面臨嚴重法律刑責。

最懶少年在粉專曬出截圖，只見一名旅客要從加拿大搭機返台，由於還有一個托運行李的空間，於是發文出售，並表明「價格可以討論。」這讓他不禁搖頭，直言每次看到有人在網路上販賣行李空間，都替當事人「捏一把冷汗」，並質疑現代人對機場安全的警覺性顯著降低，「現在的人到底是有多勇？完全不怕遇到壞人。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他強調，機場並非可以大意的地方，保護自己的最佳方式就是與陌生物品保持絕對距離，面對陌生人的請求，無論對方聲稱是「小東西」或只需「幫忙一下」，都應果斷拒絕；若發現有陌生行李放置在身旁，更應立即遠離，以免遭到栽贓或牽連。

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

最懶少年建議，旅客在機場應堅守「不拿、不碰、不代」的三不原則，切勿因一時熱心或貪圖小利而賠上人生，「旅行是放鬆，但安全永遠排第一，希望大家都平平安安出發、順順利利回家。」

該貼文發出後，引起熱烈迴響與討論。不少網友分享所見所聞，指出這類「販售空間」的貼文，在海外台灣人社團層出不窮，曾見過以「150歐元（約台幣5468元）出售10公斤額度」的案例，心態多半是「不賺白不賺」。

也有人嚴肅表示，許多國家對毒品走私採取極刑，一旦查獲便是重罪，直言這種行為簡直是「顯示智商的出售文」。更有網友直呼，先前有人徵求在智利機場代帶行李回台的案例，感嘆竟真的有人敢接手，顯見部分旅客對跨國法律風險的認知仍嫌不足。

．本文由「最懶少年」授權引用。