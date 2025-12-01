女房仲帶人看房「竟遭綁架殺害」！　美冷血主嫌狂拚翻案

▲蒙妮克（左）以為要帶客戶看房，未料遭威金斯（右）與同夥設局殺害。（圖／翻攝臉書、亨內平郡立監獄）



記者吳美依／綜合報導

美國明尼蘇達州發生駭人案件，28歲房仲蒙妮克（Monique Baugh）在跨年夜帶客戶看房，卻遭設局綁架殺害。現年40歲的主嫌威金斯（Lyndon Akeem Wiggins）二度被定罪，仍試圖申請第3次審判，企圖推翻罪名。

根據法院文件，2019年12月31日，蒙妮克前往楓葉林市（Maple Grove）一處民宅，原以為要帶領威金斯與其女友艾莎（Elsa Segura）看房，未料一抵達現場，就遭2名男子綁架並塞入貨車後車廂，隨後被發現倒臥巷弄中，雙手遭膠帶綑綁、身中3槍，不久後在醫院宣告不治。

嫌犯丟包蒙妮克之後，又驅車前往她男友住家開槍掃射。男友中彈後幸運存活，儘管不認識向自己開槍的人，但指認威金斯可能想要傷害自己。

歷經一系列調查與審判後，威金斯於2022年7月被判終身監禁，但他持續採取法律行動推翻判決。2024年該州最高法院以「法官向陪審團提供錯誤法律指導」為由推翻前述判決。

威金斯再度被定罪的消息傳出，此案再度引發媒體關注，罪名包括協助教唆一級預謀謀殺與綁架等，不過他仍企圖再度尋求重審。與此同時，另外2名共犯已於2021年被判終身監禁不得假釋，威金斯當年的女友艾莎則在2024年承認綁架重罪並獲判20年有期徒刑。