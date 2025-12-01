幽靈連署案賴苡任喊找出「不詳志工」　檢批：這裡不是政論節目

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理國民黨台北市黨部提議罷免綠營雙吳立委涉及幽靈連署案，相隔4個月再開庭，今（1日）傳喚唯一沒認罪的起訴被告賴苡任，賴和律師主張被告沒「自證無罪」義務、批檢方舉證不足，賴並喊話檢方把「不詳志工」找出來，檢方請法官制止賴干擾程序、「這裡不是菜市場或政論節目」，檢辯雙方預計聲請傳喚證人共8位。

▲涉犯大罷免幽靈連署案的國民黨「罷吳四騎士」成員賴苡任（左），今（1日）到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝，下同）

北院前次開庭為今年（2025年）8月1日，賴苡任當天聲請傳喚20位證人，今出庭捨棄傳喚15名緩起訴志工、1名「不詳志工」，以及獲緩起訴的民進黨立委吳沛憶罷免案召集人劉思吟，僅傳喚國民黨青年軍成員滿志剛、劉女丈夫林叡與國民黨黨工董佳瑜，滿、林2人均為同案緩起訴被告。

▲國民黨「罷吳四騎士」成員賴苡任（中）重申不認罪。

賴苡任表示捨棄16位證人、節省訴訟資源，但他很氣檢方用「不詳志工」起訴他涉嫌「指導」抄寫罷免提議人名冊，卻沒查清楚「不詳志工」到底是誰，賴強調僅受同案被告姚富文之託，向志工轉達中選會書寫罷免提議人名冊的格式，絕非「指導」。

法官問他有無「轉達」書寫格式，賴苡任說現在想不起來，但重點應由檢方積極舉證這名「不詳志工」涉嫌偽造文書，並舉證他知情且參與黨員名冊用來造假提議人名冊，因15名緩起訴志工都沒說他涉案，他聲請傳喚的3位證人，可證明包括他在內的罷團年輕人，都不知有幽靈連署。

檢方強調舉證方式「不受被告指定」，應綜合全部卷證判斷，而非割裂局部事實觀察，不是抄寫黨員名冊犯法，而是違法利用個資有罪，賴從頭到尾都參與。賴插話喊聲檢方「那就傳喚『不詳志工』！」檢方籲請法官制止賴干擾程序、「這裡不是菜市場或政論節目！」

檢方同樣聲請傳喚滿志剛、林叡，以及3名認罪被告黃呂錦茹、姚富文與初文卿，外加劉思吟和台北市議員張斯綱，檢方主張董佳瑜能證明的事情，跟本案爭點無關、不必傳喚。

檢方另建請繼續扣押賴苡任被查扣的手機，以防日後需要沒收，因賴苡任被限制出境、出海8個月將在本月（12月）14日屆滿，檢方建請再延長8個月。

賴苡任聲請發還手機，理由包括工作需要，以及忘記存在舊手機裡的銀行帳戶密碼，很不便。辯護律師說，扣案手機經數位鑑識，已保全和案情相關資料，不應續扣，此外，賴的家人與工作都在台灣，需照顧重病父親，沒必要棄保潛逃，使替他具保的親人受責難。

辯護律師批檢方舉證不足，造成賴苡任冗長折磨、未來政治生命強烈受傷，被告沒「自證無罪」義務，本案黨部被告均已認罪，賴無勾串滅證之虞，若延長限制出境、出海，更凸顯本案就是政治案件，建請法官勿受檢方脆弱證據誤導。

▲黃呂錦茹（白衣）已認罪交保1000萬元、佩戴電子腳環防逃。（圖／記者黃哲民攝）

法官諭知候核辦，評議後裁定並擇期再開庭。賴苡任庭外受訪感謝法官認真理解他的訴求，辯護律師魏憶龍說，國家機器發動這樣的司法程序時，應負更大責任，並舉例先前涉犯《國安法》的新黨青年軍王炳忠，一審到三審都判無罪，但被限制出境5年，「整個人生青春，就因此而浪費掉」，希望法官能注意。

本案源於時任國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，為趕辦提議罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶的送件程序，今年2月5日涉指示黨工找志工，下載雙吳選區的國民黨員名冊加班抄寫成罷免提議人名冊，包含許多已過世黨員名列其中。

台北地檢署偵辦查出，黃呂錦茹等人共偽造提議人名冊5211份，吳沛憶罷免案有2537份，偽造比率達96.2％，吳思瑤罷免案有2674份，偽造比率達94.18％，今年6月17日起訴。黃呂與初文卿、姚富文被羈押到8月1日，全部認罪，黃呂交保1000萬元，初、姚2人各交保200萬元，均限制出境、出海，黃呂佩戴電子腳環防逃。