政治 政治焦點 國會直播 專題報導

海鯤號錨具12月中修好！顧立雄駁政治性海測　依約罰台船每日19萬

▲國防部長顧立雄1日赴立法院外交國防委員會專報並備詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲國防部長顧立雄1日赴立法院外交國防委員會專報並備詢。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

潛艦國造原型艦「海鯤號」日前被揭航測沒有船錨，挨批罔顧人員安危。海軍參謀長邱俊榮今（1日）指出，海鯤號錨機12月中修好；國防部長顧立雄則強調，沒有在做任何政治性海測，都是經過安全評估，沒有趕著幾月要進行什麼測試的問題。另外，海鯤號11月交艦海軍跳票，是否啟動每日開罰台船19萬？顧立雄說，按合約來。

徐巧芯1日上午在立法院外交國防委員會質詢顧立雄及軍方官員時，關切海鯤號被媒體報導出港航測沒有船錨一事。海軍參謀長邱俊榮指出，當初原廠在測試（岸測）時就發覺有些元件需要做必要更換；潛艦船錨沒有必要性，但先決條件是主要動力跟備用動力系統是正常，且當天左營軍港有做全程戒護，這是由專業團隊、台船、國外技協以及最終使用者—船上官兵一起做的評估。

顧立雄表示，國防部秉持安全為首要考量，每次海測都有經過完整逐項評估，也會制定安全規範跟風險管理應處，在符合安全條件下才會安排海測。潛艦一般潛航並不使用錨具，而是航經狹窄水域或進出港時，因應緊急狀況減速使用，是個多種備援選項之一，所以在評估主動及備用動力系統正常，還有拖船警戒及伴護兵力全程支援下，錨具在這次測試（航測）不是必要條件。

顧立雄也說，潛艦還在建造測試階段，錨機回裝後，會以浮航測試下錨跟起錨操作功能，配合後續海測會來執行驗收。至於什麼時候回裝錨機？邱俊榮說，12月中之後。

徐巧芯質疑，錨機12月中才修好，如果不先讓海鯤號出去，11月海測就要跳票，所以才說很安全先讓它出去，否則應該要一起測試。顧立雄回應，現在已經12月1日，「我們沒有在做任何政治性海測」，11月底要完成全部海測，現在已經做不到，所以秉持安全為首要考量；「我們都是經過安全評估」，沒有趕著幾月要進行什麼測試的問題，正是要否認有這樣任何政治性考量行為。

另外，海鯤號原訂11月完成交艦海軍已跳票，顧立雄先前曾說，若違約將每天對台船計罰約新台幣19萬元。國民黨立委吳宗憲今就此質詢顧立雄，是否開始執行？顧簡短表示，就按合約來進行。

11/29 全台詐欺最新數據

海鯤號錨具12月中修好！顧立雄駁政治性海測　依約罰台船每日19萬

海鯤號顧立雄海軍台船船錨

