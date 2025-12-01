　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

海鯤號出港沒有錨挨批　顧立雄：安全還是首要考量

記者蘇靖宸／台北報導

首艘潛艦國造原型艦「海鯤號」日前完成第5次浮航測試，但傳出海鯤不僅「水密門」並未完成全系統整合測試，更因錨機故障，前5次出海都沒有船錨，被質疑罔顧測試人員安全。對此，國防部長顧立雄今（1日）表示，不管在國外技協或國內相關海軍專業，船錨在一般潛航並沒有使用，安全還是列為首要考量。另外，顧立雄也否認原海軍司令唐華被調任國防大學校長與海鯤號有關。

▲國防部長顧立雄1日赴立法院外交及國防委員專報。（圖／記者湯興漢攝）

▲國防部長顧立雄1日赴立法院外交及國防委員專報。（圖／記者湯興漢攝）

海鯤號11月28日完成第5次浮航測試，但《鏡報》報導，海鯤號在乾塢進行岸測時發生錨機系統故障，因此5次海測，艦上都沒有錨，不僅如此，連最基本的「水密門」都未完成全系統的整合測試，被質疑有違《船舶法》等規定，也被質疑罔顧測試人員安全。

對此，顧立雄1日在立法院受訪回應，就專家的意見顯示， 不管在國外技協或國內相關海軍專業，船錨在一般潛航並沒有使用，但我方有設計多種備援手段，不管是在浮航或潛航，多種備援手段都會確保相關安全，「安全還是列為我們首要考量」。

針對上述海鯤號問題，台船日前說，潛艦的錨機僅是「多重備援選項之一」，並非唯一的安全依靠。目前海鯤艦的錨機正由原廠進行調校，預計日後才會回裝。在現階段的海測中，經專業評估，現有的推進系統與其他備援系統已可應對海上風險，且測試全程均有伴護艦艇，若遇緊急狀況可隨時提供協助，並無安全顧慮。

另外，海鯤號11月完成海測並交艦給海軍的期程跳票，原海軍司令唐華被調任國防大學校長，並於今出任。媒體詢問，唐華被拔掉司令，是不是跟海鯤號有關？顧立雄今也說，唐華就是轉任國防大學校長，沒有被拔掉講法；人事異動都是由總統作的決定，他也會跟總統討論，「我想唐上將也要借用他的專業才幹」，在國防大學繼續進行國防改革教育重大任務。

11/29 全台詐欺最新數據

404 1 2632 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

首艘潛艦國造原型艦「海鯤號」日前完成第5次浮航測試，但傳出海鯤不僅「水密門」並未完成全系統整合測試，更因錨機故障，前5次出海都沒有船錨，被質疑罔顧測試人員安全。對此，國民黨立委徐巧芯今（1日）質詢軍方，船錨有沒有必要性？海軍參謀長邱俊榮表示，並沒有必要性，先決條件是主動力跟備用動力系統是正常。徐巧芯也問，今天測試是否要講求數據正確？邱俊榮說，要看條件，因為這次出去做的測試，並不需要很精準。海軍這兩番話，都讓徐巧芯感到驚訝。

海鯤號沒裝船錨就「政治性海測」？

快訊／海軍司令唐華調任國防大學校長　缺額由副總長蔣正國接任

海鯤號睽違147天再度出航　顧立雄預告：第5次海測後才有潛航測試

