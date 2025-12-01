海鯤號船錨沒必要性、測試數據不需很精準　徐巧芯被海軍說法嚇到

▲海軍參謀長邱俊榮（右）1日在立法院外交國防委員會答詢藍委徐巧芯。（圖／記者蘇靖宸攝）

記者蘇靖宸／台北報導

首艘潛艦國造原型艦「海鯤號」日前完成第5次浮航測試，但傳出海鯤不僅「水密門」並未完成全系統整合測試，更因錨機故障，前5次出海都沒有船錨，被質疑罔顧測試人員安全。對此，國民黨立委徐巧芯今（1日）質詢軍方，船錨有沒有必要性？海軍參謀長邱俊榮表示，並沒有必要性，先決條件是主動力跟備用動力系統是正常。徐巧芯也問，今天測試是否要講求數據正確？邱俊榮說，要看條件，因為這次出去做的測試，並不需要很精準。海軍這兩番話，都讓徐巧芯感到驚訝。

顧立雄1日到立法院外交國防委員會專報「軍人薪資待遇結構現行作法檢討及未來調整規劃」，並與相關軍方官員備詢。徐巧芯質詢詢問，海鯤號海測時錨機是否為損壞狀態？邱俊榮說，錨機是回原廠整修。徐巧芯追問，是不是錨機壞了拿回去調校？海測之前就知道？邱俊榮表示，是，當初原廠在測試（岸測）時就發覺有些元件需要做必要更換。

對於為何不是等調校完畢再出海？邱俊榮指出，潛艦潛航不會用這個錨，一般是用於狹窄水域或進出港，是多元備便手段。徐巧芯詢問，船錨有沒有必要性？邱說：「並沒有必要性，因為它有很多的條件。」

徐巧芯聽聞後驚訝回應，你說海鯤號上沒有錨機也無所謂？邱俊榮表示，先決條件是，主要動力跟備用動力系統是正常，且當天左營軍港有做全程戒護，也有些替代方案，是經過嚴密的評估，而這是由專業團隊、台船、國外技協以及最終使用者—船上官兵一起做的評估。邱俊榮也說，艦艇有區分兩種狀況，其中一種是成軍服役的服勤艦，錨機是重要的選項裝備，但有替代方案，另外海鯤號還在建造階段，就是主電力舵機跟相關應變措施都有。

接著，徐巧芯詢問，今天測試是否要講求數據正確？數據符合交艦後得到的內容？邱俊榮說，要看條件之下，因為這次出去做的，並不需要很精準，最重要是動力測試，而這次主要測試是做高轉速測試。徐巧芯再次驚訝回應，海上測試都不需要很精準？這個話在國會殿堂上也可以講出來？全民聽到，會覺得海測是嚴謹的嗎？上次沒有潛望鏡，這次沒有錨機，下次不知道什麼沒有，每次都丟三落四、少東少西。

徐巧芯追問，今天沒有錨機，對艦體整體重量有無影響？邱俊榮指出，非常低，船上會做自己的平衡跟配重，配重沒有影響、平衡也沒有，重心跟浮心差異並不大，都在考量之內，都會有做統一考量跟評估。



徐巧芯表示，她希望測試數據跟最終結果一樣，少了錨機先不說安全性問題，因為你們有沒有拿人的生命當一回事，船員心裡有數。不管重量、配重、重心、浮心計算數據，你說影響微乎其微，但就是有影響，她希望海鯤號能最好且安全、是很好的潛艦，所以應用高標、高規格檢測，結果你說技協、專業團隊認為沒問題就出去，反正有兵力戒護，不過這是台船說法，國防部不一定要埋單，而是應該是要監督台船萬無一失。