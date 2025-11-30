海鯤號遭質疑政治性出航　林楚茵轟：配合中共造謠假催貨

▲海鯤號。（圖／台船提供）

記者詹詠淇／台北報導

國造潛艦「海鯤號」27、28日密集進行海測，卻遭爆料艦艏「未裝船錨」即強行出海，質疑此舉違反《船舶法》且罔顧測試人員安全，是政治性出航。台船與海軍對此嚴正駁斥，指出海測全程均有兵力伴護，在嚴謹風險評估下絕無安全顧慮，對媒體的不實指控深表遺憾。。民進黨立委林楚茵今（30日）則痛批，造謠者計謀在一邊假裝認真催貨，一邊配合中共造謠，製造國人對潛艦國造的不信任。

林楚茵今（30日）指出，假日大家休息，但造謠者加班繼續詐騙，逢海鯤號測試就造謠，只想唱衰台灣國防。昨天第一時間台船已發出聲明，海鯤號海測安全無虞，海鯤號現階段已完成5次浮航測試，將依計畫朝下階段「潛航」邁進。

「又是同樣招數配合造謠，當中國傳聲筒真可恥」，林楚茵表示，自己日前要求國防部定期揭露「海鯤軍艦認知作戰」報告，其中第二名「質疑技術缺陷」就佔了37.08%，這次拿「無錨」大做文章的外行造謠，不就是在配合中共劇本打擊國軍士氣嗎？明明抹黑套路早已被看破，結果造謠者還是硬要照抄，冒著被打臉也要幫中國造謠，下流詐騙就應該全民一起「打詐」。

林楚茵說，有心人士光靠一張照片就看圖說故事，事實須再協助澄清，「台船已在第一時間打臉」，錨機系統只是多重備援之一，配合測試排程調校，完全不影響海測安全。

最後，林楚茵表示，「國軍弟兄安全優先於交艦期」，造謠者計謀在一邊假裝認真催貨，一邊配合中共造謠，製造國人對潛艦國造的不信任，「認知作戰」就是無煙硝味的戰爭，誰都不能掉以輕心。