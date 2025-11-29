海鯤號沒裝船錨就「政治性海測」？　台船：原廠調校後將回裝

▲▼「海鯤艦」完成海上浮航測試，後續將實施潛航測試。（圖／台船提供）

軍武中心／綜合報導

國造潛艦「海鯤號」於27、28日密集進行海測，卻遭爆料艦艏「未裝船錨」即強行出海，質疑此舉違反《船舶法》且罔顧測試人員安全。對此，台船與海軍29日嚴正駁斥，指出軍艦依法不適用民間《船舶法》，且錨機僅為備援選項，目前正由原廠調校中。台船強調，海測全程均有兵力伴護，在嚴謹風險評估下絕無安全顧慮，對媒體的不實指控深表遺憾。

回顧過去兩日的測試作業，海鯤軍艦展現了前所未有的積極進度。27日，海鯤艦順利完成第四次海測，主要針對動力系統、空調環境、航行儀器、通信桅杆、潛望鏡及聲納系統進行全方位的浮航驗證。緊接著，28日上午8時30分許，海鯤艦再次從台船碼頭解纜，展開第五次海測，直至入夜後才返航。

值得軍事迷關注的是，此次出海編隊除了傳統的海軍快艇與工作船外，台船研發的軍用級無人船「奮進魔鬼魚」，也首度加入伴航行列，展現了國艦國造在無人載具領域的協同應用潛力。

國防部長顧立雄近日面對媒體詢問時也證實，海鯤艦目前已針對主機動力、電力管理系統以及極為關鍵的「整合式載台管理系統」（IPMS）完成整備。這兩日的密集測試，正是為了驗證全艦在實際海象下的水密性與系統整合度，顯示測試已進入深水區。

然而，就在海測進度看似順利的同時，鏡報於29日刊出一篇報導，引述知情人士說法，對海鯤艦的測試安全提出強烈質疑。報導指出，海鯤艦在乾塢岸測階段曾發生錨機系統故障，導致隨後的五次海測中，艦艏均未裝備船錨。

爆料者痛批，船錨是船舶在緊急狀況下煞停或固定船位的最後一道防線，甚至連最基本的「水密門」都尚未完成全系統整合測試，就急著出海。該報導引用《船舶法》及《船舶設備規則》，指出任何船舶出海都必須配備錨、錨鏈及繫纜設備，質疑海軍為了營造工程順利的假象，無視法規要求台船「沒有錨也要出港」，根本是拿測試船員的生命開玩笑，甚至指控這是為了趕進度的「政治性海測」，行徑「目無法紀」。

此消息一出，隨即在軍事圈與政壇引發軒然大波。畢竟潛艦作為高風險的戰略載台，任何安全瑕疵都可能釀成不可挽回的災難，輿論對於「安全」與「進度」之間的平衡再度高度關注。面對媒體的重砲抨擊，台船與海軍司令部迅速做出回應，從「技術安全」與「法規適用」兩個層面進行澄清。

首先在技術安全層面，台船強調，「人員安全」始終是船艦測試的首要考量。海鯤號的歷次海上測試，並非貿然行事，而是經過專案團隊、國外技術協助顧問（技協）及最終使用者（海軍）的三方完整評估。

台船解釋，潛艦的錨機僅是「多重備援選項之一」，並非唯一的安全依靠。目前海鯤艦的錨機正由原廠進行調校，預計日後才會回裝。在現階段的海測中，經專業評估，現有的推進系統與其他備援系統已可應對海上風險，且測試全程均有伴護艦艇，若遇緊急狀況可隨時提供協助，並無安全顧慮。

至於爆料中提及的「水密門未整合」一事，台船更直接駁斥「報導不屬實」，因為全艦水密門現況測試均正常，另依照我國「船舶法」第3條所定義之船舶：指裝載人員或貨物在水面或水中且可移動之水上載具，包含客船、貨船、漁船、特種用途船、遊艇及小船。並在第4條第一項明訂「軍事建制之艦艇」不適用該法之規定。

台船對此表達遺憾，認為上述問題屬於專業的「造艦工程」範疇，因調校而暫時未裝設某項非核心備援裝備，被媒體過度解讀為「政治性海測」，這對日以繼夜趕工的專案團隊並不公平。

▲海軍司令唐華（左）將調任國防大學校長，參謀本部副總長蔣正國（右）接其缺。（合成圖／國防部提供）

儘管台船與海軍在安全議題上做出強力辯護，但不可否認的是，海鯤艦確實面臨著巨大的時間壓力。根據原始契約，海鯤艦原訂於今年11月交艦，如今已確定月底無法達成目標。外界推估，若無不可抗力因素，台船恐面臨違約，每日罰款金額19萬元，這使得台船正處於「與時間賽跑」的緊張狀態。

此外，國造潛艦的主責機關亦迎來人事大地震。國防部於27日宣布，海軍司令唐華將調任國防大學校長，其遺缺由參謀本部副參謀總長蔣正國中將接任。據了解，「海鯤號」11月交艦海軍落空，究責唐華的聲音不少。而蔣正國是海軍出身，未來如何接手海鯤艦的後續測試與量產計畫，將是他努力的重點。