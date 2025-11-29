　
    • 　
>
軍武

海鯤號沒裝船錨就「政治性海測」？　台船：原廠調校後將回裝

▲「海鯤軍艦」今日完成海上浮航測試，後續將實施潛航測試。海鯤號。（圖／台船提供）

▲▼「海鯤艦」完成海上浮航測試，後續將實施潛航測試。（圖／台船提供）

軍武中心／綜合報導

國造潛艦「海鯤號」於27、28日密集進行海測，卻遭爆料艦艏「未裝船錨」即強行出海，質疑此舉違反《船舶法》且罔顧測試人員安全。對此，台船與海軍29日嚴正駁斥，指出軍艦依法不適用民間《船舶法》，且錨機僅為備援選項，目前正由原廠調校中。台船強調，海測全程均有兵力伴護，在嚴謹風險評估下絕無安全顧慮，對媒體的不實指控深表遺憾。

回顧過去兩日的測試作業，海鯤軍艦展現了前所未有的積極進度。27日，海鯤艦順利完成第四次海測，主要針對動力系統、空調環境、航行儀器、通信桅杆、潛望鏡及聲納系統進行全方位的浮航驗證。緊接著，28日上午8時30分許，海鯤艦再次從台船碼頭解纜，展開第五次海測，直至入夜後才返航。

▲「海鯤軍艦」完成第四次浮航海試。海鯤號。（圖／台船提供）

值得軍事迷關注的是，此次出海編隊除了傳統的海軍快艇與工作船外，台船研發的軍用級無人船「奮進魔鬼魚」，也首度加入伴航行列，展現了國艦國造在無人載具領域的協同應用潛力。

國防部長顧立雄近日面對媒體詢問時也證實，海鯤艦目前已針對主機動力、電力管理系統以及極為關鍵的「整合式載台管理系統」（IPMS）完成整備。這兩日的密集測試，正是為了驗證全艦在實際海象下的水密性與系統整合度，顯示測試已進入深水區。

然而，就在海測進度看似順利的同時，鏡報於29日刊出一篇報導，引述知情人士說法，對海鯤艦的測試安全提出強烈質疑。報導指出，海鯤艦在乾塢岸測階段曾發生錨機系統故障，導致隨後的五次海測中，艦艏均未裝備船錨。

▲「海鯤軍艦」今晚七點過後才完成浮航測試回到港邊。海鯤號。（圖／台船提供）

爆料者痛批，船錨是船舶在緊急狀況下煞停或固定船位的最後一道防線，甚至連最基本的「水密門」都尚未完成全系統整合測試，就急著出海。該報導引用《船舶法》及《船舶設備規則》，指出任何船舶出海都必須配備錨、錨鏈及繫纜設備，質疑海軍為了營造工程順利的假象，無視法規要求台船「沒有錨也要出港」，根本是拿測試船員的生命開玩笑，甚至指控這是為了趕進度的「政治性海測」，行徑「目無法紀」。

此消息一出，隨即在軍事圈與政壇引發軒然大波。畢竟潛艦作為高風險的戰略載台，任何安全瑕疵都可能釀成不可挽回的災難，輿論對於「安全」與「進度」之間的平衡再度高度關注。面對媒體的重砲抨擊，台船與海軍司令部迅速做出回應，從「技術安全」與「法規適用」兩個層面進行澄清。

首先在技術安全層面，台船強調，「人員安全」始終是船艦測試的首要考量。海鯤號的歷次海上測試，並非貿然行事，而是經過專案團隊、國外技術協助顧問（技協）及最終使用者（海軍）的三方完整評估。

台船解釋，潛艦的錨機僅是「多重備援選項之一」，並非唯一的安全依靠。目前海鯤艦的錨機正由原廠進行調校，預計日後才會回裝。在現階段的海測中，經專業評估，現有的推進系統與其他備援系統已可應對海上風險，且測試全程均有伴護艦艇，若遇緊急狀況可隨時提供協助，並無安全顧慮。

至於爆料中提及的「水密門未整合」一事，台船更直接駁斥「報導不屬實」，因為全艦水密門現況測試均正常，另依照我國「船舶法」第3條所定義之船舶：指裝載人員或貨物在水面或水中且可移動之水上載具，包含客船、貨船、漁船、特種用途船、遊艇及小船。並在第4條第一項明訂「軍事建制之艦艇」不適用該法之規定。

台船對此表達遺憾，認為上述問題屬於專業的「造艦工程」範疇，因調校而暫時未裝設某項非核心備援裝備，被媒體過度解讀為「政治性海測」，這對日以繼夜趕工的專案團隊並不公平。

▲▼海軍司令唐華（左）將調任國防大學校長，參謀本部副總長蔣正國（右）接其缺。（合成圖／國防部提供）

▲海軍司令唐華（左）將調任國防大學校長，參謀本部副總長蔣正國（右）接其缺。（合成圖／國防部提供）

儘管台船與海軍在安全議題上做出強力辯護，但不可否認的是，海鯤艦確實面臨著巨大的時間壓力。根據原始契約，海鯤艦原訂於今年11月交艦，如今已確定月底無法達成目標。外界推估，若無不可抗力因素，台船恐面臨違約，每日罰款金額19萬元，這使得台船正處於「與時間賽跑」的緊張狀態。

此外，國造潛艦的主責機關亦迎來人事大地震。國防部於27日宣布，海軍司令唐華將調任國防大學校長，其遺缺由參謀本部副參謀總長蔣正國中將接任。據了解，「海鯤號」11月交艦海軍落空，究責唐華的聲音不少。而蔣正國是海軍出身，未來如何接手海鯤艦的後續測試與量產計畫，將是他努力的重點。

11/27 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

海鯤號沒裝船錨就「政治性海測」？　台船：原廠調校後將回裝

海鯤號沒裝船錨就「政治性海測」？　台船：原廠調校後將回裝

海鯤號沒裝船錨就「政治性海測」？

張競／隱身印度軍艦穿越海峽？

張競／隱身印度軍艦穿越海峽？

吾人可從前述活動推斷出INS Sahyadri從西太平洋返程再度進入南海，必然是穿越臺灣海峽；但吾人不妨再思考一下，INS Sahyadri在今年10月上旬，從馬來西亞訪問結束後，到底是經過或是穿越那個水域前往韓國釜山。

澤倫斯基心腹：我準備上戰場了

澤倫斯基心腹：我準備上戰場了

烏代表團赴美　將與川普特使磋商和平計畫

烏代表團赴美　將與川普特使磋商和平計畫

北京觀望2028台美大選　武統威脅暫時降溫

北京觀望2028台美大選　武統威脅暫時降溫

陸戰99旅三軍聯合火力實彈壓制

陸戰99旅三軍聯合火力實彈壓制

海鯤號軍武台灣軍武海鯤艦潛艦國造台船

Tpark 72,600坪宜居複合城

Tpark 72,600坪宜居複合城
邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

宏福苑28日早狀況

宏福苑28日早狀況

炎亞綸落淚談「關係突然消失」　自責「疏忽友情」想聯絡卻遭冷回

炎亞綸落淚談「關係突然消失」　自責「疏忽友情」想聯絡卻遭冷回

