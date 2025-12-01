台美關稅談判「台灣模式」備受矚目　陳亭妃：談判團隊全力爭取最利條件

▲立法院經濟委員會今日召開台美關稅談判質詢會，陳亭妃強調談判團隊有信心。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

立法院經濟委員會於1日召開台美關稅談判最新進度質詢會議，立法委員陳亭妃表示，國內產業及社會高度關注談判結果，台美雙方已進入最後文書交換階段，全國都在等待最終定案，陳亭妃強調「台灣模式」已日益鮮明，期盼行政團隊持續把握有利談判契機，爭取最大利益。

經濟部長龔明鑫指出，「台灣模式」不是簡單以巨額政府資金換取產業保護，而是依託台灣完整產業聚落、一站式行政協調、供應鏈優勢與赴美投資需求，由產業端主導、政府全面協助，打造與美方對等溝通平台。談判團隊已經盤點台灣產業特性及可能衝擊，與美方進行深入討論。

針對關鍵關稅議題，包括對等關稅、不疊加最惠國待遇稅率及爭取232條款多項關稅優惠，陳亭妃當場詢問談判團隊是否有信心，龔明鑫部長及談判總代表楊珍妮均點頭表示「有信心、全力爭取」。

陳亭妃表示，談判團隊在敏感關鍵期保持低調是策略所需，過去因談判内容須經美方同意而未能對外透露，但目前握有相當自信，行政院長卓榮泰提及的「台灣模式」代表合作基礎穩固。她強調，「台灣模式」就是確保台灣企業在美國享有更優投資環境、公平關稅條件及強化產業競爭力。

最後陳亭妃感謝談判團隊辛勞，期盼行政與產業攜手共進，穩定供應鏈與市場信心，確保台灣在國際貿易布局中維持競爭優勢與不敗之地。