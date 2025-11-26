為財劃法隔門開戰！綠委開記者會　謝龍介、柯志恩場外嗆聲反擊

▲有意角逐台南市長、高雄市長、屏東縣長的國民黨立委謝龍介、柯志恩、蘇清泉26日呼籲選民如同反罷免一樣，用選票力挺藍白版本的財劃法。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

行政院版《財劃法》修法草案上周送到立法院，但藍白25日在程委會提議暫緩將該案列入周五院會議程；南部綠委林俊憲、賴瑞隆、陳亭妃等人今（26日）召開記者會，痛批藍白通過的財劃法對南高屏極不公平，造成南部重大財政損失。沒想到，擬參選台南、高市市長與屏東縣長的藍委謝龍介、柯志恩、蘇清泉直接在場外開嗆，「要看看誰是歷史罪人，對南部好，我們舉雙手贊成，若資訊不透明，記者會是開假的」。雙方隔門交火氣氛火爆。

賴瑞隆強調，過去一年藍白在毫無充分溝通下兩度匆促修法，尤其是由國民黨智庫執行長柯志恩主導、力推的「獨厚首都3%」條文，不但讓「富者更富、貧者更貧」，更進一步加劇南北失衡，也讓中央財政面臨更高舉債壓力，地方政府卻仍拿不到應得的資源。

陳亭妃指出，國民黨、民眾黨昨日在立法院程序委員會封殺行政院提出的《財政收支劃分法》版本，根本是「心虛、不敢面對事實」。她痛批，國民黨近期三讀通過的版本「違法亂紀、錯誤百出」，更是「犧牲了南部人的權利」。如今行政院提出一項各縣市都暫時能接受並討論的修法草案，卻遭藍白聯手封殺，顯示其擔心且害怕人民看清事實。

▼民進黨南部九位立委伍麗華、徐富癸、鍾佳濱、林俊憲、賴瑞隆、陳亭妃、李伯毅、郭國文、黃捷等人舉行「柯志恩、謝龍介、蘇清泉站出來 ，不要拖延杯葛院版財劃法」記者會。（圖／記者湯興漢攝）



謝龍介則在場外嗆聲，批綠委還好意思點名他們，「早點睡、少做白日夢」。謝以台南為例，稱藍白三讀版可增加163億元，但民進黨版本到底多了多少，完全看不到。蘇清泉也質疑，只要對南部有利的分配他們都支持，但行政院必須先把數據攤開來，否則連討論的基礎都沒有，目前政院遲遲不提出各縣市試算表，導致比較無從進行。

柯志恩表示，若院版真如民進黨所稱對南部更有利，就應拿出高雄、台南、屏東三地的實際金額，「沒有數字，你要我們怎麼討論？」，他們會捍衛自家版本到底。