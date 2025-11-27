民進黨嘉縣、台南、高雄初選程序出爐　採政見發表會形式不辯論

▲民進黨初選政見發表會時程出爐。（圖／記者詹詠淇攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（27）日分別舉行2026年嘉義縣長、台南市長、高雄市長提名初選電視政見發表會協調會議。民進黨發言人吳崢表示，依民進黨第21屆第53次中常會決議，主要選務日程，11月24日至28日為政見會事宜協調期；12月22日至2026年1月4日為辦理政見會期間，其中嘉義縣長政見發表會，採「申論、結論」形式舉行；台南市長、高雄市長提名初選電視政見發表會，會中決議採「申論、（媒體或專家）提問、結論」形式舉行。

吳崢表示，協調會議由副秘書長何博文主持，三縣市長初選參選人，嘉義縣黃榮利、蔡易餘，台南市林俊憲、陳亭妃，高雄市林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆均指派代表出席，並由選對會代表張宏陸一同出席。

其中，嘉義縣長提名初選電視政見發表會，會中決議採「申論、結論」形式舉行；台南市長、高雄市長提名初選電視政見發表會，會中決議採「申論、提問、結論」形式舉行。政見發表會時間，決議由中央黨部與承辦單位協調適合日程後，抽籤決定三縣市舉辦日程；政見發表會相關執行細節，決議授權由中央黨部擬定之。

而據了解，當中提問環節是邀請學者專家或媒體人，向候選人提問，由候選人依序回答，並未採取辯論形式。