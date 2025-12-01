美麗島民調／賴清德不滿意度53.3%　連續5個月超過半數





記者郭運興／台北報導

《美麗島電子報》今（1日）公布最新「11月國政民調」，針對「總統賴清德信任度、施政滿意度」、「閣揆卓榮泰施政滿意度」進行調查，結果顯示，有42.3%民眾信任賴清德、48.1%不信任。而賴清德施政滿意度，有40.9%滿意，相較上月上升0.8個百分點、另外有53.3%不滿意，不滿意已連續5個月超過半數，而且本月不滿多於滿意12.4個百分點。另外，卓榮泰施政則是39.5%滿意，相較上月上升2個百分點、另有43.8%不滿意，下降1.5個百分點，本月滿意度已大致接近大罷免投票前評價。

總統賴清德信任度、施政滿意度

針對「賴清德施政滿意度」，《美麗島電子報》調查，有40.9%滿意賴總統的執政表現，其中11.4%很滿意、29.5%還算滿意，相較上月上升0.8個百分點，另有53.3%不滿意，其中30.8%很不滿意、22.5%有點不滿意，與上月相同。

《美麗島電子報》指出，同時可見不滿意賴總統執政的民眾已連續5個月超過半數，而且本月不滿意賴總統的多於滿意12.4個百分點，仍無法回復至7月大罷免投票前對賴總統的執政評價。

針對「賴清德信任度」，有42.3%信任賴總統，其中16.4%很信任、25.9%還算信任，相較上月上升0.6個百分點，另有48.1%不信任賴總統，其中29.5%很不信任、18.6%有點不信任，則比上月微增0.6個百分點。

行政院長卓榮泰施政滿意度

針對「卓榮泰施政滿意度」，有39.5%滿意卓榮泰擔任閣揆表現，其中10.1%很滿意、29.4%還算滿意，比上月增加2個百分點，另有43.8%不滿意，其中26%很不滿意、17.8%有點不滿意，比上月下降1.5個百分點，未明確回答的有16.7%，可見民眾本月對卓院長施政的滿意度已大致接近大罷免投票前的評價。

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2025年11月24至26日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1079人（住宅電話701人、行動電話378人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。