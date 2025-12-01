　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

農曆年前換卓榮泰？徐國勇喊「想太多」　綠內部民調已黃金交叉

▲▼民進黨秘書長徐國勇。（圖／記者詹詠淇攝）

▲民進黨秘書長徐國勇。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

有意參選台北市長的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農上周發布民調指出，自己僅落後綠委王世堅。對此，民進黨秘書長徐國勇今（1日）表示，選對會有聽到這些民調，但不予置評，因為台北市是徵召區，不會只用民調決定。他也提到，3個禮拜前，黨內關於總統信任度的民調就已經黃金交叉，信任度已超過不信任度，雖然沒有對外宣布，「但是我們信心滿滿」，因此沒有所謂內閣改組等問題，「我想這個可能已經想太多了」。

民進黨今（1日）召開「和平繁榮．民主永續 2026 新生代國家戰略人才培力營」招生宣傳記者會，包括民進黨秘書長徐國勇、新聞部主任吳崢、中國事務部主任吳峻鋕和國策研究院顧問董立文、《爸媽叫我不要談政治》共同主持人馮艾立均與會。

針對地方傳出，若王美惠拿下嘉義市長，現任市長黃敏惠會回鍋挑戰下屆立委，徐國勇表示，「王美惠選嘉義市長，我們有非常好的把握」，因為王美惠選立委時非常高票，而嘉義市只有一個立委、一個市長，票源一模一樣。換句話講，「對王美惠選市長，我們有很高的期待跟很大的把握」。王美惠選上後，立委當然要補選，民進黨一樣已有備之。

媒體關切，明年選戰白熱化，行政院長卓榮泰上任後頻遭在野打壓，趨於下風，明年農曆年是否會換閣揆，並轉到選舉戰鬥內閣模式？徐國勇指出，是否轉為戰鬥內閣或內閣改組，「我想這個可能已經想太多了」。內閣要不要改組是總統的職權，中央黨部不會，也不適當在這個時候來評論。

徐國勇進一步指出，現在的施政滿意度，其實從民進黨自己的民調以及震傳媒的民調都可以看得出來，「我可以明白的告訴大家，3個禮拜前，其實總統的信任度就已經超越不信任度，就已經黃金交叉」，民進黨雖然沒有對外宣布，「但是我們信心滿滿」。

徐國勇說，前2天震傳媒也公布了，「我們的黃金交叉在信任度是穩定的將近8%」，施政滿意度也超過不滿意度，也是黃金交叉了，「我們必須努力，我們不會以此為滿足」，人民福祉是民進黨執政最重要、最重要的指標。民進黨要堅持民主、繁榮、和平，在了解這個狀況下，沒有所謂內閣改組等問題，「我們沒有想過這些問題」。

此外，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農上周公布民調，稱王世堅第一、他第二，談及台北、桃園市長徵召狀況，徐國勇指出，台北跟桃園都是徵召區，「我們不會只用民調來做決定」，會綜合評估評量。

徐國勇也說，民進黨沒有做台北市或桃園市的民調，「民進黨所做的民調，一定經過秘書長的同意」，民調做完，也只有黨主席和秘書長2人看得到，不會給其他黨工看到。有些作為施政參考，會提供給相關行政團隊。總統也會根據此和行政院長做相關討論、調整相關政策。

徐國勇強調，從他8月25日上任至今3個月，「我們從來沒有做過任何一個區域候選人的民調，一次都沒有做過」。至於問他有沒有看到其他參選人自己做的民調？「我們聽到了、聽到了，因為這是徵召區，自己做的民調我們都聽到了」，他是選對會召集人，選對會自然也會聽到。相信台北市可以選的人才非常多，「大家都知道我們不缺人才」，每一個都有相當知名度、經驗，「對這些民調我們不予置評，但是我們聽到了」。

另針對前總統陳水扁提到，賴清德在2026年有可能翻轉藍綠版圖，徐國勇說，陳水扁當過總統，「對政治的敏感度我們都非常的欽佩」，所以尊重他的講法。

 
11/29 全台詐欺最新數據

徐國勇吳怡農民進黨內閣改組賴清德陳水扁

