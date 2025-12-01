　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨人才培力營報名開始　徐國勇：青年世代一棒接一棒打造台灣之盾

▲▼民進黨「和平繁榮．民主永續 2026 新生代國家戰略人才培力營」招生宣傳記者會，民進黨發言人吳崢、秘書長徐國勇、中國事務部主任吳峻鋕和國策研究院顧問董立文、《爸媽叫我不要談政治》共同主持人馮艾立均與會。（圖／記者詹詠淇攝）

▲民進黨「和平繁榮．民主永續 2026 新生代國家戰略人才培力營」招生宣傳記者會。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨今（1日）舉行「和平繁榮‧民主永續－2026新生代國家戰略人才培力營」招生宣傳記者會，由新聞輿情部主任吳崢主持，秘書長徐國勇、國策研究院顧問董立文、中國事務部主任吳峻鋕與《爸媽叫我不要談政治》共同主持人馮艾立共同出席，宣布營隊即日起至12月14日正式開始招生，邀請對國家安全與戰略議題有興趣的青年朋友報名參加。徐國勇喊話，青年就是國家現在的主人翁，唯有大家一起努力，打造「台灣之盾」，才能讓台灣更加安全。

「政治，就是眾人之事」，徐國勇表示，年輕人更應該要來關心政治，因為「青年就是國家現在的主人翁」。「年輕政治人才培養」是民進黨非常重要的課題，培力營也是為了讓年輕人能更愛台灣、與這片土地進行更深刻的連結，讓國家民主與自由的守護可以「一棒接一棒」傳承下去。

徐國勇強調，此活動就是要讓年輕人能充分理解當前國際情勢，認識到台灣在印太區域中具有不可磨滅的地位、在「第一島鏈」佔據最重要的中心。同時，面對中國這個唯一想要侵略台灣的國家，年輕人也必須加強對其認識，才能更好地守護台灣。台灣正面對前所未有的挑戰，也比以往任何時候都更需要年輕人投入國家戰略與安全的實務。只有當年輕人對國家戰略「具備經驗」，才能「強化專業」，並且「共同傳承」，最後達成「守護台灣」的共同目標。

徐國勇呼籲，希望年輕人能更充分理解中華人民共和國想要併吞台灣，所採取的「三戰」作為，以及各種「錯、假訊息」的傳播。尤其現在國際的主流趨勢非常清楚，就是「絕不允許用武力改變現狀」。在此趨勢下，年輕世代要如何加強防禦心理的建設，保護台海和平穩定、維護印太區域和平繁榮。唯有大家一起努力，打造「台灣之盾」，才能讓台灣更加安全；並能在「印太」戰略中跟美、日、韓、菲等民主自由國家結合，為守護中華民國台灣而努力。

吳峻鋕解說，本次營隊預計在明年1月8日至11日在台北舉行，目標招收24位學員；總計4天3夜的專題課程和分組討論。招收對象包括已經從事政治工作一段時間的青年幕僚，或是對國家戰略有興趣投入的學生或社會青年等，藉由在實戰模擬中體驗決策過程，強化系統思考、戰略協調與團隊溝通能力，為未來國家戰略人才奠定基礎。

馮艾立分析，過去國安議題對年輕人彷彿是「遙遠的選修課」，但現在已經是「跨學科都須關注的現實命題」。台灣的年輕世代們擅長與不同領域對話、熟悉社群工具操作、勇於表達自己想法等特質與專長；如果不理解台灣現在面臨的挑戰與威脅，不理解中國議題或選擇無視，將導致在資訊的戰場上被敵人牽著鼻子走。「只有了解中國，才能知道如何保護台灣」，且「安全與繁榮從來不是選擇題，作為青年可以『全部都要』」。

董立文說明，最近「日本有事，台灣有事」的說法之所以引起中國的激烈反應，正是因為日本的說法嚴重衝擊到中國在國際上的「一中原則」部署。而總統賴清德此時提出「國安行動方案」，不僅是與國際民主社會主流趨勢結合，更是「抓準時機」出手，反制中國在國際上的步步進逼與單方改變現狀作為。預計2026年的國際與兩岸情勢會更複雜多變，而黨部舉辦這樣營隊可謂「正逢其時」，相信將具有特別重要的意義，對守護「和平繁榮，民主永續」的共同目標。

「和平繁榮‧民主永續－2026新生代國家戰略人才培力營」報名時間從即日起至12月14日（週日）晚上12時截止。有意投入者可以至民進黨中國部臉書、黨部宣傳連結等報名。為兼顧營隊品質與學員安全，營隊將會進行書面審查及面試2個階段，面試將在12月18至19日舉行，並在12月24日公布錄取名單。

 
11/29 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

