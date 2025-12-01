　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民團廢憲訴法公投恐無法綁大選　徐國勇：綠是否提公投正審慎考慮

▲▼民進黨秘書長徐國勇。（圖／記者詹詠淇攝）

▲民進黨秘書長徐國勇。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

民間團體正連署廢止憲訴法修法公投，民進黨秘書長徐國徐國勇今（1日）表示，不排除讓民眾了解，現在進行的公投可能無法綁大選。至於民進黨會不會提出公投題目讓大家來公投？徐國勇說，「我們現在正在審慎考慮、審慎以對」。

民進黨今（1日）召開「和平繁榮．民主永續 2026 新生代國家戰略人才培力營」招生宣傳記者會，包括民進黨秘書長徐國勇、新聞部主任吳崢、中國事務部主任吳峻鋕和國策研究院顧問董立文、《爸媽叫我不要談政治》共同主持人馮艾立均與會。

會後媒體關切，對於廢止憲法訴訟法公投，電子連署可能會遇到比較多狀況，民進黨如何協助民團？另公投對立法院目前朝小野大的困境會有改善嗎？

徐國勇回應，公投綁大選，大家已經經歷過一次的亂象，在柯文哲第二任市長選舉，2018年公投綁大選，綁到人民都不知道怎麼投票，最終造成一邊開票還在一邊投票，人民都看得到開票初步結果，再去投票，會不會影響到投票意向？不知道，所以這是個不確定因素。

「所以我們基本上對公投綁大選，我們是認為不太適當」，徐國勇說，但現在立法院既然已經通過了，相信國民黨一定會去綁一些相關的大選，而國民黨從實質上讓大法官不能運作，國家憲政體制受到極大危機，就是因為國民黨立法院的一些不當作為、違憲作為。

至於公投綁大選，民進黨會不會參與、提出公投題目讓大家公投？徐國勇指出，「我們現在正在審慎考慮、審慎以對」。針對民團已提出的《憲法訴訟法》的公投，徐國勇認為，大家思考一下，如果現在成案，按照國民黨所通過的公投綁大選的法律，「它能夠綁大選嗎？它綁不到大選。因為它有一定的時間限制（成案後3到6個月內要投票）」，必須在大選之前就要投一次公投，無從綁大選。

徐國勇也說，明天是不是與民團談這些相關事情，「我們都不排除」，因為大家有共同目標可以共同努力，因此不排除讓民眾了解，現在進行的公投可能無法綁大選。最後結論是什麼？「每一次有人提出公投，台灣隨時都在投票。也許大選過了以後又有人提出公投，然後一成立了以後，3個月後馬上又要投票。請問那台灣1年要投幾次票？」

徐國勇指出，當時每2年投票一次，就是為了避免太多投票造成憲政或社會秩序亂象。換句話講，國民黨這次公投綁大選，真的只有綁大選嗎？不是，是讓隨時可以公投，「造成了我們以後隨時都在投票」，這樣對台灣社會有益嗎？大家思考這些後，如果有機會，不排除來談，如果真的要綁大選，也要跟大選一起來投票才有意義。

徐國勇說，所以憲訴法可能就無法綁大選了。因為它成案後，按照法律規定，必須在大選之前就投票，這樣就會產生另外一個問題出來。這些都要從長計議、審慎以對，對每件事都要看整個時程、要去了解。

至於連署，徐國勇認為，現在可以電子連署也許會更方便，但大家再去思考一下時程，民進黨不排除如何真正讓公投跟其他大選在一起，其他的大家可以處理、協商，應該立法院要解決，也應該讓大法官去解釋相關問題，這才是重點，大家如果從整個政策、國家憲政體制來看，應該好好考慮這些問題。

11/29 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

憲訴法公投徐國勇民進黨

