藍質疑增軍費=要開戰　徐國勇：你總不能上完廁所才買衛生紙

▲民進黨秘書長徐國勇。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

總統賴清德日前先投書美媒《華盛頓郵報》，後也開記者會宣布將大幅增加國防預算，推出歷史性的400億美元（約1.25兆新台幣）國防特別預算，以彰顯捍衛民主的決心。不過，遭國民黨質疑，請問兩岸現在要面臨戰爭了嗎？對此，民進黨秘書長徐國勇今（1日）以上廁所為喻，「你總不能上完廁所才去買衛生紙」。若國民黨認為保衛戰爭就叫戰爭來臨，國民黨就是拋棄自我防衛能力、附和統一，要對把台灣送給中國。

民進黨今（1日）召開「和平繁榮．民主永續 2026 新生代國家戰略人才培力營」招生宣傳記者會，包括民進黨秘書長徐國勇、新聞部主任吳崢、中國事務部主任吳峻鋕和國策研究院顧問董立文、《爸媽叫我不要談政治》共同主持人馮艾立均與會。

有關總統提出1.25兆國防預算，遭藍營質疑，高國防預算是否意味戰爭可能會發生，徐國勇表示，這叫做「不正當連結」。1.25兆國防預算是分8年，1年約1600億左右，隨著每種武器價值不同，每年會有些上下調整，但平均是1600億左右。「我們每年花1600億左右來保護台灣，怎麼會太高呢？不會太高啦」。

徐國勇指出，國防預算如果這樣子就叫做跟戰爭連結在一起，他用幾句話互勉。從早以前有句話，「國無兵，恆亡」。「兵」指的就是軍隊，國家如果沒有軍隊，一定是滅亡，所以保持一定的保護能力、自我保護能力是必要的。

徐國勇相信，每個人家裡都有鎖，「難道你有鎖，就代表這就是小偷必來臨嗎？」有的人講得更粗魯，「你總不能上完廁所才去買衛生紙」，你上廁所之前就要先帶衛生紙進去，或廁所裡就準備好衛生紙，「有人用這個形容當然用上廁所是粗魯了一點，不過我這個比喻的是讓人家一聽就懂」。

徐國勇強調，對於侵略我們的境外勢力有些防備，本來就是必須的。天氣冷，出門時媽媽也會叫你多加一件衣服，難道你要出去外面冷個半死以後，回來才說「我很冷」，才去買衣服？你可能就來不及了。

徐國勇認為，1.25兆不要用數字來看，要把它除以8年，請問這個特別預算合不合理？非常的合理。若硬把它做不正當連結，連結說這就叫宣布戰爭來臨等，就是中了共產黨的計，它就是用這個來威脅台灣。

徐國勇舉例，看一下國民黨共多少次與共產黨和談？「每一次他們的容共，就是削弱了國民黨自己的實力，然後呢，強大了共產黨的實力」，最後的結果就是國民黨「打輸走贏」，打輸人，就跑來台灣。「跑來台灣的時候，我要再次的強調，蔣介石並沒有總統身分」。

徐國勇說，今天如果蔣介石來到台灣，把很多台灣應該發展的費用、預算全都用到國防去，「那時候我們保持了60萬大軍，為什麼？就是要保衛台灣嘛」。所以保衛台灣是多重要的事情，若國民黨認為這就叫戰爭來臨，換句話講，國民黨就是拋棄自我防衛能力，就是在附和統一，就是要對把台灣送給中國，這不是我們要的。

「中華民國跟中華人民共和國互不隸屬」，徐國勇強調，台灣必須保持一定實力，「只有我們的『備戰』，你才能夠『避戰』，這是必然的道理」。