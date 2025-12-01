　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍質疑增軍費=要開戰　徐國勇：你總不能上完廁所才買衛生紙

▲▼民進黨秘書長徐國勇。（圖／記者詹詠淇攝）

▲民進黨秘書長徐國勇。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

總統賴清德日前先投書美媒《華盛頓郵報》，後也開記者會宣布將大幅增加國防預算，推出歷史性的400億美元（約1.25兆新台幣）國防特別預算，以彰顯捍衛民主的決心。不過，遭國民黨質疑，請問兩岸現在要面臨戰爭了嗎？對此，民進黨秘書長徐國勇今（1日）以上廁所為喻，「你總不能上完廁所才去買衛生紙」。若國民黨認為保衛戰爭就叫戰爭來臨，國民黨就是拋棄自我防衛能力、附和統一，要對把台灣送給中國。

民進黨今（1日）召開「和平繁榮．民主永續 2026 新生代國家戰略人才培力營」招生宣傳記者會，包括民進黨秘書長徐國勇、新聞部主任吳崢、中國事務部主任吳峻鋕和國策研究院顧問董立文、《爸媽叫我不要談政治》共同主持人馮艾立均與會。

有關總統提出1.25兆國防預算，遭藍營質疑，高國防預算是否意味戰爭可能會發生，徐國勇表示，這叫做「不正當連結」。1.25兆國防預算是分8年，1年約1600億左右，隨著每種武器價值不同，每年會有些上下調整，但平均是1600億左右。「我們每年花1600億左右來保護台灣，怎麼會太高呢？不會太高啦」。

徐國勇指出，國防預算如果這樣子就叫做跟戰爭連結在一起，他用幾句話互勉。從早以前有句話，「國無兵，恆亡」。「兵」指的就是軍隊，國家如果沒有軍隊，一定是滅亡，所以保持一定的保護能力、自我保護能力是必要的。

徐國勇相信，每個人家裡都有鎖，「難道你有鎖，就代表這就是小偷必來臨嗎？」有的人講得更粗魯，「你總不能上完廁所才去買衛生紙」，你上廁所之前就要先帶衛生紙進去，或廁所裡就準備好衛生紙，「有人用這個形容當然用上廁所是粗魯了一點，不過我這個比喻的是讓人家一聽就懂」。

徐國勇強調，對於侵略我們的境外勢力有些防備，本來就是必須的。天氣冷，出門時媽媽也會叫你多加一件衣服，難道你要出去外面冷個半死以後，回來才說「我很冷」，才去買衣服？你可能就來不及了。

徐國勇認為，1.25兆不要用數字來看，要把它除以8年，請問這個特別預算合不合理？非常的合理。若硬把它做不正當連結，連結說這就叫宣布戰爭來臨等，就是中了共產黨的計，它就是用這個來威脅台灣。

徐國勇舉例，看一下國民黨共多少次與共產黨和談？「每一次他們的容共，就是削弱了國民黨自己的實力，然後呢，強大了共產黨的實力」，最後的結果就是國民黨「打輸走贏」，打輸人，就跑來台灣。「跑來台灣的時候，我要再次的強調，蔣介石並沒有總統身分」。

徐國勇說，今天如果蔣介石來到台灣，把很多台灣應該發展的費用、預算全都用到國防去，「那時候我們保持了60萬大軍，為什麼？就是要保衛台灣嘛」。所以保衛台灣是多重要的事情，若國民黨認為這就叫戰爭來臨，換句話講，國民黨就是拋棄自我防衛能力，就是在附和統一，就是要對把台灣送給中國，這不是我們要的。

「中華民國跟中華人民共和國互不隸屬」，徐國勇強調，台灣必須保持一定實力，「只有我們的『備戰』，你才能夠『避戰』，這是必然的道理」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 1 2632 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
本來只唱2首！GD為香港大火臨時改歌單
快訊／警車猛撞公車！　車頭爛了
周三起明顯轉冷「北東雨最大」　高山有望降雪
布魯斯威利後事安排曝光　愛妻公開重大決定
TVBS民調／柯志恩領先3綠委「7至10個百分點」　小幅落後
55歲玉女歌手罕見露面！　「超狂真實狀態」曝光
新車銷量「TOYOTA神車衝破4000輛」！RAV4大改款前

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨人才培力營報名開始　徐國勇：青年世代一棒接一棒打造台灣之盾

宣布參選士林北投議員！　賴苡任曝原因「與罷免幽靈連署案有關」

民團廢憲訴法公投恐無法綁大選　徐國勇：綠是否提公投正審慎考慮

挺徐斯儉任副防長　顧立雄：他多次參與台美軍事交流

TVBS民調／柯志恩小幅落後賴瑞隆　領先3綠委「7至10個百分點」

農曆年前換卓榮泰？徐國勇喊「想太多」　綠內部民調已黃金交叉

海鯤號錨具12月中修好！顧立雄駁政治性海測　依約罰台船每日19萬

民眾黨爆退黨潮？　徐國勇稱「不予批評」後喊：歡迎大家加入民進黨

藍質疑增軍費=要開戰　徐國勇：你總不能上完廁所才買衛生紙

遭傳逼走李有宜　周曉芸發聲：期許更透明方式讓新北看見改革力量

阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書

周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

陳漢典遭侯友宜催生「想回家辦事」　錢給Lulu管「可以吃365元鹹酥雞」

李佳薇.周興哲飆唱〈多遠都要在一起〉　他組隊超內向...笑：像在拍戀綜XD

德牧滿臉委屈乖坐洗澡　愛玩水主動抬頭給沖臉

國道「跳車哥」險遭輾！警追查曝真相　全車4人只有他挨罰

民進黨人才培力營報名開始　徐國勇：青年世代一棒接一棒打造台灣之盾

宣布參選士林北投議員！　賴苡任曝原因「與罷免幽靈連署案有關」

民團廢憲訴法公投恐無法綁大選　徐國勇：綠是否提公投正審慎考慮

挺徐斯儉任副防長　顧立雄：他多次參與台美軍事交流

TVBS民調／柯志恩小幅落後賴瑞隆　領先3綠委「7至10個百分點」

農曆年前換卓榮泰？徐國勇喊「想太多」　綠內部民調已黃金交叉

海鯤號錨具12月中修好！顧立雄駁政治性海測　依約罰台船每日19萬

民眾黨爆退黨潮？　徐國勇稱「不予批評」後喊：歡迎大家加入民進黨

藍質疑增軍費=要開戰　徐國勇：你總不能上完廁所才買衛生紙

遭傳逼走李有宜　周曉芸發聲：期許更透明方式讓新北看見改革力量

本來只唱2首！GD為香港大火臨時改歌單　全身黑登台暖加碼〈無題〉

葛仲珊陷重度憂鬱黑洞！　驚爆「失去味覺2年」耳朵也出狀況

民進黨人才培力營報名開始　徐國勇：青年世代一棒接一棒打造台灣之盾

中國動漫活動、演唱會頻取消　宣傳剩「中止」、中網友狂吐槽

將是一場硬仗！　富樫勇樹喊話「歸零」面對中華男籃

數位帳戶龍頭出招　台新Richart活儲衝上最高3.5%

屏東婦膝痛難行　內埔警陪上三樓洽公助安心

公車司機尿急違停！北市保大警車「沒在看」　直接追尾車頭爛毀

宣布參選士林北投議員！　賴苡任曝原因「與罷免幽靈連署案有關」

把15歲男學生騙上床！　澳洲女師「帶娃出庭」認罪了

盧廣仲幹話KPI GET　上次簽唱會...是上次XD

政治熱門新聞

謝立功晚間發文：民眾黨的溫度去哪了？

「最會打破魔咒的總統」　陳水扁看好賴清德2026翻轉藍綠版圖

主持19年畫句點！陳揮文證實「被請辭」

提7點國防「男女都服役2年」　北市議員：誰反對就是中共同路人

不只李有宜！創黨元老朱蕙蓉昨批民眾黨雙標　今宣布退黨

李有宜昔選立委吸8.4萬票卻突退黨　她爆：長期遭冷暴力排擠

侯漢廷提7點國防「男女皆服役」　卓冠廷轟：共產黨同路人一貫做法

淡水16里大停水終於復水！市府：補償機制研議中

淡北施工「挖破水管」釀6萬戶停水　洪孟楷曝最新復水進度

基隆自來水連日傳異味！謝國樑緊急開會

TVBS民調／柯志恩小幅落後賴瑞隆　領先3綠委「7至10個百分點」

國安官員：北京升高中日緊張情勢下不了車　有三大誤判

海鯤號船錨沒必要性、測試數據不需很精準　徐巧芯被海軍說法嚇到

曝淡水大停水已恢復八成　侯友宜深表歉意：協調賠償機制、究責廠商

更多熱門

相關新聞

總統赴立院國情報告「不能有實質質詢」　綠黨團：大法官已明確解釋

總統赴立院國情報告「不能有實質質詢」　綠黨團：大法官已明確解釋

總統賴清德日前拋出1.25兆軍購特別預算，藍白在野黨委員表示要針對軍購特別預算邀賴清德到國會國情報告，在野則認為要詢答。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（1日）強調，關於總統的國情報告要如何進行，大法官已做出明確解釋，立法院可以邀請總統，但不能有實質質詢，若背離該邏輯，就是侵犯立法權跟行政院的職權。

侯漢廷提7點國防「男女皆服役」　卓冠廷轟：共產黨同路人一貫做法

侯漢廷提7點國防「男女皆服役」　卓冠廷轟：共產黨同路人一貫做法

「最會打破魔咒的總統」　陳水扁看好賴清德2026翻轉藍綠版圖

「最會打破魔咒的總統」　陳水扁看好賴清德2026翻轉藍綠版圖

黃國昌扯「民主假」阻擋投票　綠諷：日本返台時差不只1小時？

黃國昌扯「民主假」阻擋投票　綠諷：日本返台時差不只1小時？

徐國勇參拜雲林福興宮　承諾持續關注文化傳承

徐國勇參拜雲林福興宮　承諾持續關注文化傳承

關鍵字：

軍費徐國勇賴清德

讀者迴響

熱門新聞

「明年11月28日」他喊別出國！網秒筆記

蘇澳煙波飯店提泡水車賠償方案　自救會拒絕

女網紅留言「你賣嗎？」　網轟丟臉

少校夫妻買豪宅日刷百萬　檢方算收入驚覺缺口很大

即／全聯出包！鯛魚排驗出「藥檢超標」急下架

探12℃！　下波冷空氣時間曝

濱崎步無人演唱會現場照曝光！　對1萬4空座位開唱

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

老屋翻新有補助！最高每棟最高960萬

獸父性侵幼女7年　二審改判14年

謝立功晚間發文：民眾黨的溫度去哪了？

即／退休校長登玉山失聯4天　遺體被山友尋獲

6旬夫妻「砸百萬環遊世界」　回國半年生活毀了

陳柏霖「紐西蘭迎娶小6歲女友」喊卡

快訊／朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄

更多

最夯影音

更多
阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書

阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書
周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

陳漢典遭侯友宜催生「想回家辦事」　錢給Lulu管「可以吃365元鹹酥雞」

陳漢典遭侯友宜催生「想回家辦事」　錢給Lulu管「可以吃365元鹹酥雞」

李佳薇.周興哲飆唱〈多遠都要在一起〉　他組隊超內向...笑：像在拍戀綜XD

李佳薇.周興哲飆唱〈多遠都要在一起〉　他組隊超內向...笑：像在拍戀綜XD

德牧滿臉委屈乖坐洗澡　愛玩水主動抬頭給沖臉

德牧滿臉委屈乖坐洗澡　愛玩水主動抬頭給沖臉

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面