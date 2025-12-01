跑道結冰！達美客機降落打滑「機頭險撞地」　乘客第一視角曝

▲ 乘客拍下機上視角。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國中西部遭暴風雪侵襲，感恩節收假潮碰上惡劣天候，造成全美逾1400個航班停飛。一架載有58人的達美支線班機在愛荷華州機場降落時，更因跑道結冰失控滑出跑道，所幸機上人員全數平安撤離。但氣象專家警告，東北部地區仍可能面臨嚴峻暴風雪威脅。

綜合ABC及《紐約時報》，達美航空（Delta Air Lines）聲明指出，這起事故發生於當地11月30日晚間約9時30分，由Endeavor Air營運的達美連接（Delta Connection）5087號航班搭載54名乘客及4名機組員，從底特律飛抵狄蒙國際機場，降落過程中卻因跑道及滑行道嚴重結冰，導致機身偏離路面。

Yes I did. And you may use along with this one if you want. pic.twitter.com/oYvSC26fu5 — IowannaStorm (@IowannaStorm) November 30, 2025

現場畫面顯示，這架龐巴迪CRJ-900客機機頭幾乎觸及地面，多輛消防車待命戒備。一名乘客更PO出機上第一視角，可見窗外是一片雪地，還可看見消防車警示燈。機場公關主管胡傑（Sarah Hoodjer）表示，這對旅客而言是一起可怕事故，國家運輸安全委員會（NTSB）已介入調查。

這波暴風雪對芝加哥歐海爾國際機場衝擊最為嚴重，截至11月29日下午已有930個航班取消、750個延誤，飛往該機場的航班平均延誤5小時。芝加哥中途國際機場則有187個航班取消、85個延誤，兩座機場均實施空中交通管制。

公路交通狀況也十分慘烈，印第安那州70號州際公路發生45輛車連環追撞事故，所幸未傳出重大傷亡。科羅拉多州同樣出現兩起大型車禍，分別涉及20多輛及30輛車輛，肇事主因為路面結冰及能見度不佳。

▲ 歐海爾國際機場被白雪覆蓋。（圖／達志影像／美聯社）

氣象預報顯示，暴風雪將持續向五大湖區推進，愛荷華州中部至威斯康辛州南部可能降下15公分積雪。美國氣象預報中心氣象學家歐里森（Andrew Orrison）警告，東北部地區2日可能遭遇「廣泛且具衝擊性的雪災和冰風暴」，賓州波可諾山脈、紐約卡茲奇山脈及新英格蘭部分地區積雪恐達30公分。

這場新的東北風暴預計1日下午從墨西哥灣沿岸發展，隨後沿東海岸北上，當局已對賓州中部至緬因州北部數百萬居民發布冬季風暴警報。歐里森表示，「紐約市和波士頓可能出現幾英寸積雪」，但確切情況仍有變數。

暴風雪過後，美國北部將迎來寒流，氣溫較12月初平均溫度低上華氏10至20度，且下周恐有另一波冬季風暴來襲。