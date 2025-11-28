　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

霸王寒流再現？北極「冬季風暴」可能爆發　鄭明典：台灣或被掃到

▲▼霸王寒流757公尺的五分山下雪。（圖／記者徐文彬攝）

▲2016年霸王寒流，五分山下雪。（資料照／記者徐文彬攝）

記者許力方／台北報導

冬季風暴「台灣掃到邊」？前氣象局長鄭明典分享，北極上空出現冷暖空氣對峙，時間點很罕見，巧合的是，2016年的「霸王寒流」襲台前也有類似現象；經進一步觀察可發現，現在北極冷暖空氣交會可能會有顯著的冬季風暴發展，中緯度國家擔心未來幾周將受冬季風暴影響，台灣雖不在主要影響範圍內，但也無法排除會被掃到邊。

鄭明典27日發文說明，北極上空過去2周左右時間，氣溫相對「快速上升」近20度，是一次小規模的平流層暖變。氣候上，最常發生平流層暖變的時間是2月下旬，如今發生的特別早，通常表示極渦原本就偏弱，依據過去紀錄，此現象對應出日韓偏冷的冬季，和台灣冬季氣溫的相關性其實並不高，過去認為台灣只是偶爾被掃到邊。

▲▼ 。（圖／翻攝鄭明典臉書）

▲氣溫距平圖，代表現況和氣候值的差異。（圖／翻攝鄭明典臉書）

2016年的特殊「寒潮」霸王級寒流個案，鄭明典指出，當年的確起因於平流層暖變，暖變向下影響引發超強振幅的負北極振盪，又剛好主要冷空氣外流方向在亞洲。當時的低溫在百年紀錄中並非最極端，但是在暖化背景下，再度發生的機率很低。

觀察近3年北半球的氣溫紀錄，很不一樣，與過去不搭嘎，氣候似乎又進入一個新的狀態。鄭明典認為，整體來說，2023年是破紀錄高溫的一年，2024年馬上又破了紀錄，2025年比前2年低一些，但都比更早以前的紀錄高。

鄭明典依據氣溫距平圖指出，現在北極區域明顯偏暖，但是極區偏暖的空氣移到中緯度地區，還是很冷。極區偏暖表示極渦偏弱，極區的冷空氣比較容易外流，冷空氣經過的地方就會冷。目前中緯度陸地上氣溫普遍偏高，如果極區冷空氣外流，冷、暖空氣交會，可能會有顯著的冬季風暴發展。

現在發生中的平流層暖變現象，經驗上可能導致極區冷空氣外流，中緯度國家都很重視這個變化，原因就是擔心可能未來幾周內會受冬季風暴影響。鄭明典說，台灣不在主要影響範圍內，但也無法排除會被掃到邊，所以還是很值得追蹤、觀察平流層暖變的現象和它後續的影響。

▼北極上空過去2周左右時間，氣溫相對「快速上升」近20度 。（圖／翻攝鄭明典臉書）

▲▼ 。（圖／翻攝鄭明典臉書）

