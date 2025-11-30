　
地方 地方焦點

東豐調理食品中埔廠上樑　14億投資創造120個就業機會

▲▼ 翁章梁出席東豐調理食品中埔廠上樑典禮 迎接地方產業新契機 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲翁章梁出席東豐調理食品中埔廠上樑典禮，迎接地方產業新契機 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

東豐調理食品股份有限公司中埔廠房於今(30)日舉行盛大上樑典禮，並特別邀請嘉義縣長翁章梁、立法委員陳冠廷、中埔鄉長李碧雲及中埔鄉農會總幹事李甯潔等貴賓共襄盛舉。

▲▼ 翁章梁出席東豐調理食品中埔廠上樑典禮 迎接地方產業新契機 。（圖／嘉義縣政府提供）

東風東豐調理食品股份有限公司成立於民國96年，專營早餐店及炸雞店的雞排、雞肉等調理食品與肉品加工。公司秉持提供優質產品與專業服務的理念，致力於穩健發展，並追求企業永續經營與成長。

董事長曾建育表示，從選址至今歷經四年的努力，今日的上樑典禮象徵著東豐食品實現夢想的另一重要里程碑。他提到，中埔廠房設立的核心目標，除了提升產品的競爭力，在廠房設計上，依據國際標準規劃，致力於在擴大生產的同時，始終保持卓越的品質。其次，東豐食品希望未來能成為在地創生的推動者，積極與當地特色產品合作，為在地市場提供更廣闊的舞台。

▲▼ 翁章梁出席東豐調理食品中埔廠上樑典禮 迎接地方產業新契機 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁縣長表示，隨著現代家庭結構的變化，以及生活和飲食習慣的轉變，民眾對於便利性的需求逐漸提升，調理食品已成為當前社會的發展趨勢。他期盼中埔廠房竣工後，能夠更多地使用在地食材，與當地農民進行契作合作，進一步推動區域經濟發展。

▲▼ 翁章梁出席東豐調理食品中埔廠上樑典禮 迎接地方產業新契機 。（圖／嘉義縣政府提供）

中埔鄉長李碧雲也表示，東豐食品在中埔廠區投資14億元，不僅創造120個就業機會，更積極連結當地產業，將中埔的農作物納入生產鏈中，為鄉鎮帶來實質的經濟效益。這不僅是中埔鄉的福祉，更是中埔鄉工業轉型的重要里程碑。

▲▼ 翁章梁出席東豐調理食品中埔廠上樑典禮 迎接地方產業新契機 。（圖／嘉義縣政府提供）

東豐調理食品中埔廠上樑　14億投資創造120個就業機會

