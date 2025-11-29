　
地方 地方焦點

嘉義汽修工會捐贈復康巴士　助長照交通接送

▲▼ 長照車輛供不應求，嘉義汽修工會捐復康巴士助長者就醫接送 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 長照車輛供不應求，嘉義汽修工會捐復康巴士助長者就醫接送 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣汽車修理業職業工會愛心慈善會昨28日捐贈復康巴士1台給嘉義縣社會局，將用來協助長照交通接送業務，縣長翁章梁到場感謝愛心慈善會慷慨解囊，提升長照接送的量能。

▲▼ 長照車輛供不應求，嘉義汽修工會捐復康巴士助長者就醫接送 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣目前共有92輛特約長照交通車，113年度長照交通接送服務趟次達15萬2,575趟次，114年度截至10月份趟次約13萬2,000多趟次，資料顯示長照交通接送搭乘人數眾多，且服務車輛供不應求。

慈善會會長莊永長表示，嘉義縣老年人口比率高，長照需求也高，光是去年就跑了15萬趟接送，然而目前車輛還是不足，為了讓長輩就醫過程更便利，工會善盡社會責任，發揮拋磚引玉的精神，希望更多慈善團體也能一起捐贈資源。

▲▼ 長照車輛供不應求，嘉義汽修工會捐復康巴士助長者就醫接送 。（圖／嘉義縣政府提供）

本次捐贈車輛媒合給私立天主教中華聖母社會福利慈善事業基金會，基金會長期負責長照服務及身心障礙業務，並負責山區交通接送，未來可發揮車輛的最佳效益，造福本縣長者及身障朋友。

翁章梁表示，感謝嘉義縣汽車修理業職業工會愛心慈善會在今年丹娜絲颱風來襲後捐贈156顆報廢輪胎，用以固定屋頂帆布，這次再捐贈復康巴士，展現民間互助精神。

▲▼ 長照車輛供不應求，嘉義汽修工會捐復康巴士助長者就醫接送 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁說，這些善行跟義舉是社會的良性循環，無論社會變化如何，始終有股慈善的力量支撐人與人的關係，嘉義縣長照交通接送量能目前仍然不足，因此每一台受贈的車都會善加利用，盡力發揮車輛的功能。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

嘉義長照復康巴士交通接送慈善

