華山基金會嘉義站20年服務回顧　企業義賣共襄善舉支持長輩

▲▼ 華山基金會嘉義站20年守護三失長輩。（圖／華山基金會提供）

記者翁伊森／嘉義報導

華山基金會自94年在嘉義市設站展開服務，至今已邁入第20年，累積服務331位三失(失依、失能、失智)長輩，並於去年成立2站，繼續擴大守護在地弱勢孤老。為感謝在地企業與地方鄉親、義工的長期協助，今27日上午在西平社區活動中心舉辦「愛心進行式 幸福傳千里」週年感恩茶會，邀請服務的長輩、善士與義工們到場同樂。

開場由西平社區長輩獻上一段開場舞蹈揭開序幕，惟信行銷負責人楊愛凝，因了解長輩需求，特別連結影響力科技股份有限公司，捐贈滴雞精給華山基金會，並現場將雞湯煲熱，給長輩飲用補元氣，華山也特地邀請林阿嬤來參加及安排長輩親自繪製感謝卡回贈，以表謝意。接著進行天使站週年慶生，所有來賓及長輩們一起切蛋糕慶祝嘉義市2站生日快樂，期許在地落實好服務，照顧更多有需要幫助的弱勢長輩。

影響力科技長期投入社會關懷，本次除捐贈為活力加分的保健品外，也積極號召企業夥伴參與義賣活動，共同為弱勢長輩打造更安全的生活環境

。影響力科技股份有限公司 蔡忠達 總經理表示，照顧長輩，不只是公益，更是社會責任。華山基金會長年在第一線陪伴弱勢長輩，我們深深感受到這份堅持與溫度。影響力科技希望藉由捐贈與串聯義賣活動，號召更多企業一起投入，讓每一位孤老都能感受到關心、尊重與陪伴。

本次義賣活動也獲得企業夥伴陞煇食品股份有限公司的大力響應。曾俊凱總經理不僅認購多項義賣品，也積極在企業內部號召員工共同參與。曾總經理表示：「公益是一種持續的承諾。看到華山基金會多年守護弱勢長輩，我們深受感動，因此用最實際的方式支持義賣，希望能拋磚引玉，讓更多企業加入這份行動，讓長輩們能更安心、幸福。」他的參與，象徵企業實踐公益的影響力，也讓義賣活動更具能量。